TEGUS RIIGIPEA ⟩ Peaministri Boris Johnsoni eraelu teeb Suurbritannias ajalugu

Peaministri Boris Johnsoni kallim on sotsiaalmeedias kinnitanud, et on kihlatud ja ootab paari esimest last. Symonds kirjutas oma Instagramis privaatses postituses sõpradele järgmiselt: «Ma ei postitaks tavaliselt sellist asja siia aga soovin, et mu sõbrad saaksid seda minult teada.»

«Paljud teist juba teavad aga sõpradele, kes seda veel ei tea, kihlusime (Johnsoniga - toim) eelmise aasta lõpus ja meil saabub suve alguses laps.» Kihlumise ajastus võib tähendada seda, et Johnson esitas tähtsa küsimuse paari jõulupuhkuse ajal Kariibi mere saartel.

Symonds tunnistas sõpradele, et tunneb end uskumatult õnnistatuna.

Naise rasedus on Westminister Abbeys olnud avalik saladus, kuna Symondsil ei ole õnnestunud olulistele sündmustele kohale ilmuda ja sõbrad mainisid nädalaid tagasi, et naine plaanib beebipidu.

Boris Johnson ja tema kihlatu Carrie Symonds ootavad ühist last. Tegu on peaministri viienda lapsega. FOTO: Thomas Mukoya/REUTERS/Scanpix

Tegu on Johnsoni kuuenda lapsega ja see on 150 aasta jooksul Downing Street 10's, Suurbritannia valitsuse peakorteris alles kolmas.

David Cameron on hetkel viimane peaminister, kellele sündis Downing Streetil elades laps. Kümme aastat varem, 2000. aastal sündis laps toonasele peaministrile Tony Blairile.

Johnsoni lõppev abielu ja eelseisev pulm on Downing Streetil esimene lahutus ja pulm alates 18. sajandist, mil Graftoni hertsog lõpetas abielu Anne FitzRoyga ja abiellus Elizabeth Wrottesleyga. Gaftoni peaministri ametiaeg lõppes 1770. aasta jaanuaris, kui Wrottesley ootas last.

Seega läheb Johnsoni eraelu ajalukku, kuna ta on Suurbritannia ajaloos esimene peaminister, kes on Downing Streeti peakorteris elades nii lahutanud, abiellunud kui ka lapse saanud.

Johnson on olnud kaks korda abielus, mõlemad lõppesid lahutusega pärast seda, kui ta pettis naisi oma tulevaste abikaasadega. Tal on olnud vähemalt viis afääri ja vähemalt kaks tema armukest on jäänud rasedaks. Tema viies laps sündis pärast lühikest suhet kunstikonsultandiga.

Symondsi kinnitus rasedusest ja paari eelseisvatest pulmades jõudis avalikkusele kõigest paar nädalat pärast seda, kui Johnson ja tema eksabikaasa Marina Wheeleri (55) jõudsid lahutusega rahalisele (ligi viie miljoni eurolisele) kokkuleppele, vahendab Daily Mail.

Johnson ja Wheeler teatasid 2018. aasta septembris, et lahutavad 25 aastat kestnud abielu, . Paaril on kokku neli last, kellest vanim, Lara, on vaid viis aastat noorem kui peaministri kihlatu.

Boris Johnsoni eksabikaasa Marina Wheeler, kellega peaminister on veel ametlikult abielus. Paar jõudis mõned nädalad tagasi lahutusega rahalisele kokkuleppele. FOTO: Dominic Lipinski/PA/Scanpix

Wheeler ootas Larat samal ajal kui Johnson oli endiselt seaduslikult abielus oma esimese naise Allegra Mostyn-Oweniga. Wheeler ja Johnson abiellusid 1993. aasta mais, paar nädalat pärast peaministri esimese lahutuse jõustumist.