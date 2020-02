VIDEO ⟩ Šveitsis plaanitakse Teise maailmasõja laskemoonalao tõttu küla evakueerida

Kaljusiseses koopas asuvas laskemoonalaos on seni 3500 tonni relvi ja laskemoona, kuid kuna tegemist on rohkem kui 70 aasta vanuse hoidlaga, siis on see ammu ohtlikuks muutunud, teatab bbc.com.

1947. aastal toimus selles laos plahvatus, mis tappis üheksa inimest ja kahjustas lähedasi hooneid.

Šveitsi kaitseministeeriumi teatel on aastakümnete jooksul üritatud laskemoonaladu ohutumaks muuta, kuid see on ikka ohtlik.

2018. aasta raporti kohaselt on tegemist väga ohtliku paigaga, millest laskemoona eemaldamine seab ümbruskonna ohtu.

Evakueerimiseks on vaja küla 800 elanike nõusolekut ja selleks valmistatakse ette küsitlust. Elanikud on juba nüüd väljendanud nördimust, et peavad oma kodudest lahkuma.

«Kui nad meid kodudest välja ajavad, siis peavad nad maksma selle eest suure kompensatsiooni,» teatas üks elanikest.

Võimude arvates kulub evakuatsiooni ettevalmistamisele aastaid ja sellega saab alustada alles 2031.