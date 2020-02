Soomes naiste jalgpalliliigat enam ei ole

Soome alaliidu juht Ari Lahti ültes, et eelmise aasta naiste jalgpalli MM oli spordi suursündmus. «Sool pole tähtsust, jalgpalli vaadatakse selle pärast, et see on meeldiv meelelahutus. Tahetakse näha tippsportlasi, kellel vapustav tehnika ja hea taktika,» sõnas Lahti avalduses.