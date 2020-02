VIDEO ⟩ Soomes kooli süüdanud teismelised tekitasid 3 miljonit eurot kahju

«Poisid olid koolimaja katusel, kus nad süütevedeliku ja tulemasinaga süütasid paberitükke. Poiste tegevust näinud möödakäija hüüdis neile, et nad lõpetaksid tulega mängimise. Lapsed kustutasid paberitükid, tulid katuselt alla ja lahkusid kooli juurest, kuid kaugemal olles märkasid, et koolimaja katus on leekides. Poisid ei tahtnud koolimaja süüdata, vaid ainult katsetada, kuidas paber tuld võtab,» on politseiraportis.