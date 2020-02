Soomlased materdavad Rootsi rallit: see oli farss

Talveralli jaoks oli võistlus igav ja nukker. Ei olnud lund, ei olnud jääd ning kiiruskatseid oli mannetu arv. Võistlus kulges aeglases, mitte just sportlikus tempos, kirjutas Iltalehti.

Võistluse korraldajad ei saa muidugi ilma vastu, kuid loodetavasti oli tänavune Rootsi ralli FIA-le äratuskellaks. Kui Rootsis edaspidi talverallit sõita, siis tuleks see viia vähemalt paarsada kilomeetrit põhja poole.

Tuimavõitu võistluse üheks erandiks on Soome rallimees Kalle Rovanperä, kes tõusis 19-aastasena MM-etapi kokkuvõttes poodiumile. Nii noorena pole keegi veel ralli MM-etapil pjedestaalile tõusnud. Stiilselt võidetud kolmas koht ja kiireim aeg Power stage`il olid noormehe teisel MM-stardil tõelised üllatused. Rovanperäle pannakse kodumaa meedias õlgadele juba tulevase rallivalitseja raske koorem.

Nooruke Soome rallisõitja Kalle Rovanperä näitas Rootsi rallil Toyota Yaris WRC-l tublit minekut. FOTO: MICKE FRANSSON/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Kuid suurimaks üllatuseks tuleb siiski lugeda teise Toyota piloodi - Elfyn Evansi - esiletõusu. Uelslase võit oli igati teenitud, pole kahtlustki, kes oli nädalavahetuse parim sõitja!

Kui rallit pidevalt jälgivad inimesed tõenäoliselt teavad, kes on Evans, siis vähem kirglikud rallisõbrad võisid küll mõelda, et «mis mees see Evans veel on?»

31-aastase Evansi võimas sõit pani suunurgad ülespoole kerkima ka Toyota rallitiimi pealikul Tommi Mäkinenil. Pärast Rootsi rallit on Evans MM-sarja liider. Hetkel pole erilist põhjust arvata, et miks ei peaks see nii kestma kuni rallihooaja lõpuni.

2020.aasta Rootsi ralli võitjad Scott Martin ja Elfyn Evans FOTO: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

