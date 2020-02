Murest murtud isa süüdistab oma 15-aastase tütre surmas odavat laadijat

Tüdruku isa Serge sõnas Prantsuse uudistekanalile BFM TV: «Mul on kolm last ja meil käib iga päev sellepärast sõda, et nad ei võtaks telefoni endaga vannituppa kaasa.»

Tüdruku isa usub, et odav telefonilaadija on põhjus, miks tema tütar suri. Nimelt rõhutas Serge, et turgudel on «mitteametlikud» laadijad, mida müüakse odavamalt ja mis ei vasta ohutusnõuetele. «Korralik laadija maksab 15-20 eurot, see on teismeliste jaoks tohutult suur summa. Nii valivadki noored need laadijad, mis maksavad 4-5 eurot.»