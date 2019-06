Saatuslik telefonikõne: Venemaa kõige seksikam pokkerimängija leiti vannist surnuna

Tüdruk leiti, kuna tema vanemad hakkasid muretsema, sest ei saanud teda telefonitsi kätte. Vanemad palusid tüdruku naabrilt, et too läheks ja kontrolliks tüdruku korterit.

Lilia Novikova on lõpetanud maineka ülikooli inseneri erialal ning vaatamata sellele, et mitmed edukad ettevõtted kutsusid naist enda juurde tööle, keskendus ta siiski vaid pokkerimängule.

Vene võimud on ka varasemalt inimesi hoiatanud, et vooluvõrkudesse ühendatud nutitelefonide kasutamine vannitubades on ohtlik.