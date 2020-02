PILDID SÜNDMUSKOHALT ⟩ Briti meedia avaldas uusi infokilde Streathami pussitaja kohta

Telegraph kirjutas, et võltsitud pommivesti kandnud Sudesh Amman vabanes kõigest mõni päev enne tänavarünnakut vanglast, kus ta kandis karistust pommi valmistamise käsiraamatu omamise eest.

Valitsuse allikad tunnistasid pühapäeva õhtul, et noormehe käitumisega on olnud muret, kuid nad olid võimetud teda trellide taga hoidma.

Briti ministrid on pärast pühapäevast rünnakut valmis kaaluma võimalust, et tühistada kõik otsused, mille järgi terroristid on vanglast ennetähtaegselt vabastatud.