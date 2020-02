KES VIIMASENA NAERAB ⟩ Naerugaasi üledoos aheldas noore naise kaheks kuuks haiglavoodi

Austraaliast Brisbane'ist pärit 21-aastane Tamika Dudley proovis eelmisel aastal esimest korda ühe peo käigus naerugaasi ja jäi ainest kiiresti sõltuvusse, vahendas Metro.

Tamika jaoks oli tegemist parima hea tuju tekitajaga, kuni hetkeni, mil tema käed ja jalad muutusid täiesti tulmaks ja naine viidi haiglasse.

Regulaarne naerugaasi ehk dilämmastikoksiidi kasutamine oli põhjustanud tõsiseid närvikahjustusi ja muutis naise vööst altpoolt halvatuks.

Austraalia sotsiaalmeediastaar Tamika Dudley pidi kaks kuud haiglavoodis olema, sest jäi naerugaasi hingamisest halvatuks. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«See oli ausalt öeldes kõige hirmutavam asi, mis minuga kunagi juhtunud on. Teadmine, et sa ei saa kõndida, teadmine, et sa ei pruugi enam kunagi kõndida,» rääkis naine, kuidas tal tekkis tunne, et kogu tema elu võeti temalt lihtsalt ära.

Tamika kartis, et peab ülejäänud elu ratastoolis veetma.

Arstidel ei olnud algul aimugi, mis naisega juhtus ning talle tehti hulgaliselt erinevaid teste.

Hiljem avastati, et tal oli dilämmastikoksiidi liigtarvitamisest tekkinud B12-vitamiini vaegus, mistõttu said tema närvid suuri kahjustusi.

Tamika veetis kokku haiglas kaheksa nädalat ning selle aja jooksul ei saanud naine end ise pesta ega ise süüa. Ka häda tuli naisel teha siibrisse ning pesemas käimise asemel puhastasid teda hooldajad.

Naine sai lõpuks uuesti liikuma tänu pidevale füsioteraapiale. Siiski ei ole tundlikkus tema sõrmedes ja varvastes veel täielikult taastunud ning ta kardab, et see ei pruugi kunagi taastuda.

Pärast kahe kuu pikkust ravi ei ole Tamika Dudley ikka veel päris terve. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Üle 10 000 Instagrami jälgijaga juuksur Tamika ütles, et jäi naerugaasist sõltuvusse pärast eakaaslaste surve alla sattumist.

Ta soovis endaga juhtunut jagada, et teisi hoiatada.

«Ma ei mõelnud oma peas kordagi, et see võib mind halvatuks muuta või et ma võin igavesti juurviljaks jääda. Sa lihtsalt ei mõtle kunagi, et see võib sinuga juhtuda,» rääkis Tamika ja lisas, et naerugaas võib terve elu rikkuda.

Dilämmastikoksiid on värvitu gaas, mis muudab inimese eufooriliseks ja pingevabaks.

Kuigi dilämmastikoksiidi nimetatakse just selle rõõmsaks tegevate kõrvaltoimete tõttu naerugaasiks võib see mõnel inimesel tekitada ka hallutsinatsioone ja peapööritust. Mõnel juhul on tagajärjed olnud ka surmavad.