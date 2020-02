VIDEO ⟩ Kas «Simpsonid» ennustasid koroonaviiruse epideemiat juba 90ndatel ette?

Suhtlusvõrgustikes on hakanud levima klipp 1993. aasta «Simpsonite» episoodist. Arutletakse, et seal võib olla vihje praegusele viirusepuhangule.

Geograafiliselt on viiruse allikas üsna lähedal Hiinale. Nimelt hakkab pisik üle maailma levima Jaapanist Osaka linnast.

«Osaka viiruseks» nimetatud puhang jõuab tegevuspaika Springfieldi läbi postipakkide. «Palun ära ülemusele ütle, et ma haige olen,» ütleb postitöötaja, köhib paki peale ning sealt see pisik teele lähebki.

Reaktsioone on erinevaid. «See ei ole ennustus, vaid asi, mis on varem mitu korda juhtunud,» tõdes keegi. «See kõik on planeeritud!» kinnitavad teised.