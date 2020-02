INTERVJUU ⟩ Eestlane viirusest vaevatud Hiinas: ongi rahulikum - inimesi liigub tänaval vähem

Paanikat Hongkongis ei ole, kinnitas Timo P., kui palume saarelinna õhustikku kirjeldada. Samas on valitsus ette võtnud hulgaliselt abinõusid, et koroonaviirus mingil juhul seal ei leviks.

Timo sõnul jäävad koolid ja muud ametiasutused praegu mitmeks nädalaks suletuks. Samuti pani valitsus praktiliselt kinni piiri Mandri-Hiinaga. Nüüd pääseb veel vaid rongiga lähimasse linna Zhenzheni.

Hongkongis sees soovitab valitsus inimestel jällegi kodus töötada, kui vähegi võimalik. «Muidu on linn ikka hästi rahvarohke, siis nüüd on linnapildis väga vähe inimesi,» meenutas Timo. Ka tema enda kontoris, kus muidu liigub isegi sadu inimesi, võib päevas ainult mõnda hingelist näha.

Mässajad mässavad edasi

Vaid veidi aega pärast viirusepuhangu algust tuli Hongkongis ette omamoodi intsident. Maskides protestijad, nagu neid linna tänaval võib palju näha, panid tule otsa kiiruga loodud karantiinikeskusele.

Miks küll nii? «Inimesi nad ei ründa. Kogu see tegutsemine käib ikka valitsuse vastu,» selgitas Timo. Plaan tekitas seda enam pahameelt, et määratud haigla oli eriti tihedalt asustatud piirkonnas.

Üldiselt suhtutakse aga kogu «koroonakriisi» Timo arvates päris rahulikult. See pole ju hiinlastel esimene kord selliste haigustega maadelda, tuletas eestlane meelde. SARS tappis 2003. aastal üle maailma rohkem kui 800 inimest.

Samuti niitis SARS kõiki inimesi. Koroonaviirusesse jäävad aga enamasti terviselt nõrgad või vanad. «Kui see nüüd kuid kestab, võib keeruliseks minna,» tunnistas mees siiski.

Hiina riik võib valetada

Timo sõnul ei tasu kunagi mürki võtta info peale, mida Hiina valitsus meediale jagab. «Isegi hukkunute ja haigestunute numbrid ei pruugi ka tõesed olla,» arvas Timo.

Selliseid numbreid on Hiinal mõtet varjata. Samas eelmisel aastal lahvatanud protestide mõju võidakse hoopis paisutada. «Siin käib jutt, et valitsusel on meediatiim, mis näitab välismaailmale sada korda hullemat pilti, kui see tegelikult on,» mainis Timo.

Eestlase arvates võib Hiina asju paisutada, kahandada ja segadust tekitada, kuidas iganes neil kasulikum on. Mandri ja kriisipiirkonnaga aga otsest kontakti ei ole, seega tõelist olukorda teada ei saagi, tunnistas Timo.

Riietuskood: koroonaviirus

Praegu riietuvad pea kõik kohalikud nakkusele sobiva etiketi järgi. «Maskiball on korralik,» tögas Timo. See aga ei hirmuta ning koju ta ei kiirusta. «Kui võtta tõenäosuse protsent, kukub pigem lennuk kojusõidul alla, kui ma siit surmava nakkuse saan.»

Hongkongis on tänavad tühjemad ning kõik käivad ringi maskides. FOTO: AP/Scanpix

Mandri-Hiinas jälgitakse maski kandmist väga rangelt. Kas ka eestlane ise Hongkongis avalikult maskiga käib? «Ei, ei käi,» kinnitas ta. Timo arvates praeguse viiruse eest see ei kaitse. «Maskiga või ilma käimine on põhimõtteliselt üks ja sama asi.»

Timo sõnul on protestilained ja kardetud viirusepuhang teinud hotellid Hongkongis uskumatult odavaks. Kuu aega paigal elanud mehe sõnul selgub aga peatumiskohta vahetades, kui erinevad võivad turvameetmed olla.

«Siia hotelli tulin eile ja mul mõõdeti lihtsalt kehatemperatuuri,» kirjeldas eestlane. Palavikus inimestest saavad muidugi kohe «kahlusalused». Samas tema tuttav avastas, et ühe teise hotelli alal ei tohtinud maskita viibidagi.

Eestlase jaoks palju rahulikum elu!

Maailma meedias on koroonaviirusest tohutult juttu tehtud. Ka inimesed muutuvad veidi paranoilisteks: kes leiutab viiruse kohta vandenõuteooriaid, kes annab iga hiinlase välimusega inimese kiirabile üles.

Samas on Timo enda sõnul Eesti meedial pilgu peal hoidnud ning ei kurda. Tema arvates on kajastus olnud üsna proportsionaalne. «Väga vist paanikaks ei ole põhjust - eriti Eesti meedia poolt,» arutas mees.

Hongkong on aga pigem rahulik. Enim kahju on rahutused ja järgnenud viiruseoht teinud pigem majandusele. Tänaseks on uksed sulgenud umbes 6000 ettevõttet. Tavainimesed ei liigu ja ostjaid pole, tõdes Timo.