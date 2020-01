SEKUND SURMANI ⟩ Poksi tiitlimatšis saavad kokku mehed, keda seob hirmus kogemus minevikust

Järgmisel kuul kohtuvad poksi raskekaalu MMi tiitlimatšis britt Tyrson Fury ja ameeriklane Deontay Wilder. Lisaks poksile seob mehi see, et nahkkindamehed on varasemas elus olnud sekundite kaugusel eneselt elu võtmisest. Nüüdseks on mõlemad leidnud elus kindla sihi...