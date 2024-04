NUMBRIMAAGIA ⟩ Kas 13. esinejana ülesastumine Eurovisioonil toob Eestile õnne või ebaõnne?

Hiljuti selgus, et Eesti astub 9. mail Eurovisioonil üles 13. esinejana ning inimesed on tundnud huvi, kas see võib tuua kaasa õnnetust või hoopis õnne? Number kolmteist seostub erinevate uskumustega ning selle ilmumine ei jäta inimesi tavaliselt külmaks. Selle arvu salapära äratab hoopis omajagu mõtteid ja küsimusi.

Number kolmeteistkümnega kaasneb justkui teatav ebamugavus või hirm, sest see järgneb kaheteistkümnele, mida on peetud paljudes kultuurides täiuslikuks numbriks. Meie kalendris on aastas kaksteist kuud (kuigi kuuloomisi on aastas kolmteist), meie päevas on kaksteist tundi. Koolis tuleb läbida kaksteist klassi. Kaheteistkümne kohta on olemas ka oma sõna – tosin. Kaheteistkümnega on läbitud justkui teatav tervik, kuid kolmeteistkümne ees tekib kohmetus.