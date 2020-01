Briti pensionär vahekorrast noore egiptlasest kallimaga: see ei olnud kerge

Iris ja temast 45 aastat noorem kallim Mohamed Ahmed Ibriham kohtusid Facebookis. Nad on armunud ja plaanivad peagi abielluda.

Pensionär on aga kindel, et Mohamed on siiras ning, vaatamata Irise perekonna arvamusele, ei otsi lihtsalt viisi, kuidas Suurbritanniasse pääseda.

«Kui ta abiellub minuga minu varanduse pärast, siis saab ta suure pettumuse osaliseks, sest mina elan pensionist,» kostis Iris ja lisas, et ta on Mohamediga olnud otsekohene öeldes, et mees ei saa muidusööja olla.

Iris käis Mohamedil korra juba Egiptuses külas. Neil oli kahekesti tore ning Iris tunnistas, et noorema mehe juuresolekul oli ta metsikum kui varem.

«Olime Egiptuses üsna kergemeelsed, käisime parimates restoranides ja alati tegime arve pooleks,» kinnitab Iris, kelle sõnul on Mohamed nõus alla kirjutama ka abieluvaralepingule.

«Ta tahab mind, mitte mu maja,» rõhutas Iris, kelle jaoks on Mohamed ideaalne kaaslane.

Irise sõnul ei ole Mohamedi inglise keel eriti hea: «Tal võivad sõnad sassi minna aga kellele neid sõnu üldse vaja on kui oled armunud?»

Nende esimene vahekord oli aga pensionäri jaoks vaatamata raskustele siiski suurepärane. «See oli võrratu. Tundsin end taas neitsina. See ei olnud kerge aga see oli väga romantiline,» kirjeldas pensionär.

«Pärast 40 aastat kestnud abielu ütles mu eksabikaasa, et ma olen jäik aga nüüd tean, et ei ole,» nentis Iris uhkelt.

Pensionäri noor kallim Mohamed kinnitab samuti, et ta ei ole Irisega suhtes raha pärast. «Asi ei ole rahas. Rahaga ei saa õnne osta,» täpsustas Mohamed, kelle sõnul ei ole ka armastusel vanuse piiri.

«Leidsime Irisega, et saame üksteisest hästi aru ja tundsime hellust. Mind ei huvita, mida teised arvavad. Loeb vaid see, mis minu jaoks hea tundub,» lisas egiptlane lõpetuseks.

Kuigi paar on väga armunud ning proovisid korra juba Egiptuses abielluda, ei ole Irise noorim poeg Darren (53) suhtest vaimustuses. Vanem poeg Steve (54) on vastumeelselt oma ema uue suhtega leppinud.

«Steve on natuke ettevaatlik, kuid olen kindel, et aja möödudes võtab ta Mohamedi isana omaks,» pakkus Iris lootusrikkalt ja lisas, et tema noorim poeg arvab aga siiani, et Mohamed on raha peale väljas.

Mohamedi ema, kes on 70-aastane, on suhte üle õnnelikum ning tunneb rõõmu, et tema poeg on leidnud naise, keda ta on kaua otsinud.