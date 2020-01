Juutuuber Martti Hallik tegi ilukohendusi: tahan näha välja nagu 20-aastane

34 000 jälgijaga juutuuber Hallik näitas videos, kuidas käis ilukliinikus nägu tuunimas. Mees avaldas, et on mõnda aega tundnud ebakindlalt, kuna naeratades tekivad silmade juurde kortsud. «Ma hakkan 30 saama, aga tahaks ikkagi näha välja nagu oleks 20,» rääkis Hallik videos.

«Mitte midagi poleks nagu olnud. Mõttetult kartsin, hullult värisesin nagu haavaleht,» rääkis juutuuber videos peale süstide saamist. Hallik näitas tulemust ka oma tuttavatele, kuid mitte keegi ei saanud aru, et midagi muutunud on. See-eest tunneb ta ise naeratades mugavamalt.

Hallik lükkas ümber ka iluprotseduuridega seotud kartused. «Kartsin, et mu nägu muutub täiesti tundetuks, aga ma ei ütleks, et ma oleks mingit tunnetust kaotanud,» jagas mees oma kogemust.

Siiski toonitas juutuuber, et ei taha oma tegevusega kedagi mõjutada ilukohendusi tegema. «Ma tean, et mul on väga palju noort vaatajaskonda ja tahaksin meelde tuletada, et kohe kindlasti ei pea teie mõtlema selliste asjade peale ega eeskuju võtma selle koha pealt,» ütles ta.