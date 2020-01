KIRGEDE TORM ⟩ Soome ralliässa Jari-Matti Latvala ekskihlatu abiellub hoopis armukesega

Oktoobris plahvatas uudispomm, et Latvala kihlatu Torppa on elanud kevadest saati kaksikelu ning kurameerinud tuntud IT-juhiga. Kuigi kihlus katkestati, eitas Torppa petmiskõlakaid ning väitis, et suhte purunemises oli süüdi hoopis meedia.

Kui Torppa toonane jutt tõele vastas, tähendab see vaid üht, et tegemist on õige kiire naisega, kuna nüüd sõuab ta abieluranda uue mehega. Kõmumeedia teatel toimub pulm valentinipäeval, 14. veebruaril Helsingi kirikus ning pulmapidu ühes prestiižikas hotellis. Torppa kinnitas täna ka ise, et plaanib Mikkoga abielluda.