LAULJATARID HOIATAVAD ⟩ Sünne Valtri ja Elina Born on jännis netikelmidega, kes nende näod oma reklaamidele toppisid

Nii Valtri kui Born on sattunud sarnase identiteedivarguse ohvriks, kus nende nime ja fotoga reklaamitakse nende nõusolekuta erinevaid tooteid.

«Ma päris täpselt, mis toodetega tegu on, kuna ma ei ole ise tellinud,» alustas Valtri, kuid lisas, et tema nime ning nägu kasutatakse nii Facebookis kui Instagramis.

«Facebookis on keto dieedi kapslid, Instagramis on mingisugune pulber, ühesõnaga tooteid on mitmeid ja korralik e-pood on avatud,» kirjeldas Valtri, kes sai enda identiteedivargusest teada tänu naisterahvale, kes kirjutas lauljatarile ning küsis, kas kapslid toimivad.

Valtri postitas oma fännidele hoiatuse Facebooki lehele. «Pean vajalikuks öelda..... Minu identiteeti ja nägu kasutatakse kaalulangetuspreparaatide müümiseks,» alustas laulja ning lisas, et tema ei ole kaalulangetuse käigus ühtegi sellist ainet tarvinud. «Soovitan seda ka teil mitte teha.»

Lõpetuseks rõhutas Valtri, et tal puudub antud tootega igasugune kokkupuude.

Sarnane olukord juhtus ka laulja Elina Borniga eelmise aasta novembris. Elina jagas sotsiaalmeedias toona kuvatõmmist ühest vestlusest, kus temalt uuritakse, kas see vastab tõele, et lauljatar on kaalust alla võtnud tänu ühele konkreetsele spreile. «Või tehakse sellele tootele sinu näol reklaami?» uuritakse lauljalt.

«Mina ei ole ühtegi spreid kasutanud! Sooviksin väga näha, millest jutt. Kui leiate, palun jagage minuga!» vastas lauljatar.

«Ma ei ole seda kasutanud ja ei soovita ka teil seda teha,» lisas ta toona lõpetuseks. Nii Borni kui ka Valtri reklaamile lisaks on lauljataridega tehtud väidetav intervjuu ning lisatud ka «kiitvate klientide» kommentaarid.

Novembris sattus netikelmuse keskmesse Elina Born. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist /Elina Born

Born avaldas «Õhtu!» saates, et tegi juhtunuga seoses avalduse politseile, pöördus tarbijakaitse- ja andmekaitseametisse. «Ühesõnaga, fakt on see, et siiamaani on need artiklid üleval,» tunnistas Born, kelle nime ning fotoga reklaamid on siiani aktiivsed.

Koos lauljataridega istus «Õhtu!» diivanil ka RIA juhtivanalüütik Lauri Tankler, kes pakkus olukorrale võimalikku lahendust, mis ei puuduta ainult netikelmide küüsi sattunud lauljatare.