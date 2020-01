PIITSA JA PRÄÄNIKUT ⟩ «50 halli varjundit» muutis meie voodielu süngemaks ja eluohtlikumaks

E.L James lummas oma kangelaste Mr. Grey ja Anastasia Steeli karmide voodiseiklustega masse terves maailmas - tema varjuraamatuid müüdi kokku üle 150 miljoni. Eelkõige oli teos populaarne naiste seas ja pärast esimese raamatu müügiedu ilmus välismeedias mitmeid uudislugusid sellest, kuidas sekspoodides on plahvatuslikult kasvanud nõudlus käeraudade ja piitsade järele.

Kas pärast aastakümnete pikkust võitlust võrdõiguse järele võib olla tõsi, et 21.sajandi naised on kinnisidumist ja BDSM-i harrastamist salaja kogu aeg ihaldanud?

Kas uue ajastu voodimängud? FOTO: DAVID MCNEW/AFP/Scanpix

Appi tulid teadlased ja hakkasid varjuraamatute mõju uurima. Eksperdid märgivad nüüd, et naised, kes menukit lugesid, satuvad suurema tõenäosusega söömishäirete ja alkoholi liigtarbimise küüsi. Lisaks täheldati suguhaiguste tõusu üle 50. aastaste seas ja mis veelgi veidram - kaks Belgia professorit leidsid raamatukogu raamatute koopiatelt kokaiini ja herpese jälgi.

Perefoorumites levisid lausa terminid nagu «Fifty Shades Baby» (50 halli varjundi beebi) ning kiirmoe brändid teenisid «Generatsioon Grey» sipukate pealt miljoneid.

Raamat lõi uue trendi, kuid paraku polnud sellega kaasas kasutusjuhendit ehk seksifänne ei hoiatatud võimalike ohtude eest. Nii asusid mitmed naised üle maailma harrastama uut seksuaalelu, mille erutuvateks faktoriteks on valu ja alandamine, teadmata kuidas seda ohutult teha.

BDSM-i harrastajad on aastaid süüdistanud menuraamatu sarja vägivaldse käitumise normaliseerimises ja väidavad, et Grey armukadedat ja kinnisideelikku käitumist ajatakse segamini BDSM-iga.

Selle loo peasüüdlane «Fifty Shades of Grey». FOTO: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Scanpix

Raamatu varjupool on veelgi süngem - menukile on viidatud mitmetel juhtumitel, kus mehed on oma partneri seksimise käigus tapnud. Viimase kümnendi jooksul on kägistamise tagajärjel surnute arv maailmas tõusnud lausa 90 protsenti.

Kohutavaid näiteid on veelgi - 2013. aastal ründas üks mees tüdruksõpra väites, et sai inspiratsiooni kõnealusest bestsellerist. On irooniline, et raamatu narratiiv, mis räägib naiste seksuaalsuse võimestamisest, on nüüd laialdaselt kuritarvitatud meeste poolt, kes põhjustavad tapvaid vigastusi.

Samas toovad seksuoloogid välja ka varjuraamatu positiivse külje, sest esimest korda ajaloos on veidrused normaalsed. Inimestele, kes harjutavad kuiva, «pimedas-linade-all» seksi, on mänguasjad nagu anaaltapid ja rauast jalaeraldajad pöörased ja põnevad.

Selliste lelude tootjate äri läks ülesmäge - ühel hetkel oli maailmas lausa tupekuulide põud, kuigi tehased töötasid kuus kuud järjest 24/7. Sekslelude poed müüsid varasema 300 asemel 3000 toodet kuus. Sekspoodide äri õitses - üle 45 protsendi klientidest olid uued, vahendab The Guardian.

Raamat ärgitas ühiskonnas diskussioone, mille käigus julgesid naised välja öelda, et nad ei harrasta sellist seksi, nagu sooviks. Varem on naistel olnud raske nautida head seksi, sest oma tegelikest soovidest ja ihadest rääkimine on olnud keeruline ja ebamugav.

Pilt ajast, mil piits ja käerauad olid olemas, aga neid mõnu eesmärgil väga ei kasutatud. FOTO: akg-images / Archie Miles/Scanpix

Seksuoloog Evie Fehilly märkis, et klassikaline vahekord on olnud dominantne seksi harrastamise viis meie ühiskonnas ent halb viis naise orgasmini viimiseks. «Siinkohal tuleb anda au autorile, E.L. Jamesile, kes raamatu kirjutamisega teema tõstatas.»

«50 halli varjundit» ja selle kolmel järjel on tänaseks kumm tühi ja müüginumbrid on tipphetkest väga kaugel. Aastal 2019 müüdi vaid 3700 eksemplari, aastal 2012 oli see number 4,5 miljonit.

Neljanda laine feminismi, karmi pornograafia leviku ja Y-põlvkonna väljendite nagu «tagumiku söömine» ja «kägistamine» esiletõusu ajastul on bestseller minevik ja kogub koduperenaiste raamaturiiulis tolmu.

The Guardian nendib, et raamat tundub uuele põlvkonnale "titekas" ning mitmed Grey ja Anastasia misjonäripoosis saavutatud orgasmid panevad inimesi mõtlema: «mul on isegi tavalisel teisipäeva õhtul põnevam seks».