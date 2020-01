SEE OLIGI PLAAN ⟩ Meghan Markle «ei taha Suurbritanniasse naasta» ja kavatseb Archie üles kasvatada Kanadas

«Ehkki me oleksime eelistanud, et nad jäävad täiskohaga kuningliku pere liikmeteks, austame ja mõistame nende soovi elada perena iseseisvamat elu, jäädes samas minu perekonna hinnatud osaks,» teatas 93-aastane monarh eile.

Harry ja Meghan on selgelt öelnud, et nad ei soovi oma uues elus sõltuda riiklikest vahenditest.

«Seetõttu on kokku lepitud, et toimub üleminekuperiood, mille jooksul Sussexid veedavad aega Kanadas ja Suurbritannias. Need on keerulised küsimused, mida minu pere peab lahendama, ja teha on veel natuke tööd, kuid olen palunud, et lõplikud otsused tehtaks lähipäevil,» lisas kuninganna.