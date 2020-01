PILDID ⟩ Ukraina õnnetuslennuki musti kaste näidati Iraani riigitelevisioonis

Nad lisasid, et nad uurivad neil salvestistel olevat infot ja see võib võtta aega paar kuud, kuid nad võivad ka selleks paluda abi kas Venemaalt, Kanadalt, Prantsusmaalt või Ukrainalt, teatab reuters.com.

«Eelistame uurida mustade kastide pardasalvestisi Iraanis. Kui aga selgub, et me ei sa teha seda põhjusel, et mustad kastid on kahjustatud, siis palume välisriikide abi,» teatas Iraani tsiviillennundusameti juht Ali Abedzadeh.