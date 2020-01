VIDEO ⟩ Iraani president tegi paar päeva enne Ukraina lennukiõnnetust tähendusliku viite ajalukku

USS Vincennesi kapten sai teate, et radaril on näha tundmatut lennukit, mis ei vasta kontaktivõtmisele. Lisaks sai kapten infot, et tegemist võib olla Iraani F-14 hävituslennukiga. Samas oli teada, et Airbus A300 on suurem ja lendab aeglasemalt kui F-14 hävitaja.