VIDEO ⟩ Kanada peaminister Trudeau: meil on tõendid, et Ukraina lennuk lasti alla Iraani raketiga

Tema sõnul sai ta tõendid, mis kinnitavad, et Ukraina lennufirma Ukraine International Airlines Boeing 737-800 lasti alla Iraani raketiga.

«Meil on mitme riigi luureinfo ja tõendid, mis kinnitavad, et Teheranist õhku tõusnud lennukit tabas Iraani rakett. Ma ei saa detaile avalikustada,» lausus Kanada peaminister.

Lisaks Kanada võimudele teatasid USA esindajad, et suure tõenäosusega kukutas Ukraina lennuki Iraagis välja lastud rakett.

Nii Kanada kui USA on seisukohal, et raketi väljasaatmine oli eksimus, mis tekitas lennuõnnetuse.

Trudeau vastas, et nii tema kui teiste riikide eisndajad peavad veel saama andmeid ning alles pärast nende läbitöötamist saaks ta sellele küsimusel vastuse anda.

Trudeau teatel tahab Kanada selles õnnetuses selgust ja vastuseid, miks see juhtus.

Trudeau teatel on Kanada valmis Iraani lennuõnnetuse uurimises aitama, kaasa arvatud kokpiti lindistuste ehk mustade kastide analüüsimsega.

Lennundusekspertide teatel on maailmas vaid mõned riigid, mis suudavad musti kaste täpselt analüüsida. Need on Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA.