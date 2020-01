LÕBUS PILDISEERIA ⟩ Vanameister Arvo Pärt jäi kõrvaklappidega hätta

Ega ajaga kaasas käia pole lihtne! Või kes teab, äkki on Pärt hoopis ajast ees?

Igatahes on Twitteri kasutaja @NormalComposers laadinud üles pildiseeria, kus Eesti helilooja Arvo Pärt kõrvaklappidega hädas on: nimelt ei kata klapid ta kõrvu, vaid otsaesist ja kukalt.

Pärdi postituse all spekuleeritakse, et vanameister pole mitte klappidega hädas, vaid kasutab neid teisel otstarbel. «Ta elab aastas 3020, helid saadetakse otse ta mällu,» pakub üks. «Ta kasutab kuulamiseks oma kolmandat kõrva,» arvab teine.

Kes teab, mis pildiseeria taustalugu tegelikult on, aga lõbus vaatepilt on see igatahes!