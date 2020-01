MITTE NÕRGANÄRVILISTELE ⟩ 23-aastane mees sõi oma tüdruku südame ära, et perele äriõnne tuua

23-aastane Owolabi Adeeko tappis detsembris oma 22-aastase tüdruksõbra Favour Daley-Oladele ning sõi tema südant ja rindu koos emaga, vahendas punchng.com.

Adeeko tunnistas, et peksis tüdruksõpra kirikus uhmriga vastu pead. Pastor Segun Philip lõikas tal seejärel kõri läbi ning küpsetas ta rinnad ja südame Adeekole ja tema emale söögiks.

Adeeko oli veendunud, et inimohverdus teeb ta rikkaks, aga see ei õnnestunud. «Asjad pole üldse hästi läinud. Mu ema äri ei ole pärast seda, mida tegime, üldse edukamaks läinud,» kurvastas noor inimsööja ja tunnistas, et «raharituaal» ei töötanud.

Adeeko kirjeldas väljaandele, et pastor Philip eemaldas tütarlapse kehast rituaali jaoks vajalikud organid. «Ma kahetsen väga ja tunnen ennast halvasti, et oma tüdruksõbrale nii tegin. Olen algusest peale pahasti tundnud,» ütles inimsööja.

Adeeko, tema ema ja pastor on vahi alla võetud ning eksperdid tegelevad nädalavahetusel leitud surnukeha lahkamisega. Pastor ütles ajakirjanikele, et tema oli see, kes rinnad, südame ja muud organid eemaldas, et neid rituaali jaoks kasutada. «Aga mina ei peksnud tal uhmriga pead sisse. Seda tegi Owolabi,» rääkis ta.

Adeeko 46-aastase ema Bola väitel ei teadnud tema tüdruku surmast midagi. Ema sõnul valetasid poeg ja pastor talle, mistõttu ta arvas, et sööb kitse elundeid.

22-aastane Favour Daley-Oladele oli Lagose ülikooli sotsioloogiatudeng. Tütarlapse vanemad teatasid ta kadumisest detsembri alguses. Politsei teatel lahkus tüdruk kodust 8. detsembril.

Kui politsei Adeeko kätte sai, rääkis ta, et oli pastorilt abi küsinud, kuidas pere rahamuret lahendada. Pastor oli palunud tal inimohvri enda juurde tuua. Tüdruksõber oli Adeeko jaoks ohverduseks mugavaim valik.

Hukkunud tütarlapse isa David ütles, et tütre kaotamine vaid paar kuud enne ülikooli lõppu on «emotsionaalselt väljakannatamatu». «Ma tahan õiglust. Mu naine on tekkinud stressist haige, ma pidin ta haiglasse viima,» lisas mees.