AASTALÕPUINTERVJUU ⟩ Tallinna koolitüdruk Kärt maailma valukohtadest: kümne aasta pärast me põleme ja upume

Tallinna koolitüdruk Kärt räägib Elu24 aastalõpuintervjuus, mis tema arvates Eesti elus ja tänases maailmas valesti on. «Paljud täiskasvanud endiselt ei usu kliimamuutusesse, kuigi naaberriigis on üks väga hea sellest kõneleja,» leiab Kärt.

Kärdi arvates tahavad täiskasvanud elada «heas maailmas» ning Eesti poliitikutele mõistust pähe panna ta ei looda. «Enamik Eesti poliitikuid on vanad mehed, nad ei ole tingimata nii halvad, aga nende arvamust ei saa muuta,» selgitas koolitüdruk, miks peaksid poliitikasse tulema just noored.

Kärt tunnistas, et hetkel tal poliitikutest kedagi valida pole, kuna vanad inimesed ei pea vastutama. «Kui nad rikuvad selle maa ära, siis see pole enam nende probleem. Peaks olema valimiste maksimumiga,» pakkus ta välja.

Koolitüdruku arvates on noored depressiivsed, kuna neid ei kuulata. «Nemad peavad selle hukka keeratud maailmaga tegelema pärast. Enamik meie generatsioonist on depressioonis,» lajatas Kärt, kelle sõnul peab tööd tegema ka selle kallal, et eestlased üksteist ei vihkaks.