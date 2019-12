NASA teatel algab 2020 kosmilise külalisega

NASA astronoomide teatel on asteroid 2019 AE3 meie planeedile kõige lähemal 2. jaanuaril, olles Maast siis 0,013 astronoomilise ühiku ehk 1 944 772 kilomeetri kaugusel, teatab express.co.uk.

1 astronoomiline ühik võrdub Maa ja Päikese vahelise kaugusega, mis on 149 598 000 kilomeetrit.

13-meetrise diameetriga asteroid, mille tähistus on 2019 AE3, liigub kosmoses kiirusega 8,2 kilomeetrit sekundis või 29 520 kilomeetrit tunnis.

Sellisel kiirusel liikudes jõuaks see asteroid Londonist New Yorki umbes kuue minutiga. Võrdluseks: USA kontserni Lockheed ehitatud ülehelikiirusega luurelennukil Lockheed SR-71 Blackbird võtaks New Yorgist Londonisse lendamine aega rohkem kui üks tund.

Lockheed SR-71 Blackbird FOTO: shutterstock.com

Tavainimesele võib paista rohkem kui 1 miljoni kilomeetri kaugusel liikuv asteroid ohutu, kuid kosmilises mõistes on see väga lähedal ja selle tõttu hoiavad astronoomid tal silma peal.

NASA teadlased paigutasid asteroidi 2019 AE3 maalähedaste objektide hulka ning selle asteroidi uurimine annab uusi andmeid meie päikesesüsteemi ajaloo kohta.

Kosmoseteadlased selgitasid, et komeedid ja asteroidid on maalähedased objektid, mille planeetide gravitatsioon on orbiitidele paisanud, võimaldades neil liikuda Maa lähedal.

«Teaduslik huvi komeetide ja asteroidide vastu on tingitud sellest, et nad on iidne kosmiline praht ajast, kui meie päikesesüsteem umbes 4,6 miljardit aastat tagasi tekkima hakkas. Hiigelplaneedid Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun tekkisid miljarditest komeetidest ning sellest protsessist järele jäänud komeedid on need, mida me uurime,» selgitasid NASA esindajad.

Nad lisasid, et Merkuur, Veenus, Maa ja Marss tekkisid asteroididest ning selles protsessis üle jäänud asteroidid on samuti uurimisobjektid.

NASA astronoomide sõnul ei kujuta 2019 AE3 endast Maale ohtu, kuid nende arvates on tulevikus 100-protsendiline tõenäosus, et mõni asteroid tabab meie planeeti.