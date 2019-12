SÄRISEVAD KAADRID ⟩ Kes on see piltilus vene modell, kellega on isegi Ronaldo üritanud juttu teha?

Peterburist pärit Viktoria Odintcova, kes on leiba teeninud modelli ja telesaatejuhina, väitis Youtube'i sarjas «Makarena», et temaga on suhelnud mitmed spordimaailma kuulsused, vahendas Daily Star.

Viktorialt küsiti saates, kas keegi «nii kuulus kui Ronaldo» on kunagi mõne ta pildi Instagramis meeldivaks märkinud. Kaunitar väitis seepeale, et temaga on ühendust võtnud mitu staari.

«Ronaldo kirjutas mulle, see oli päris ammu,» meenutas Viktoria. Ronaldo sõnum oli lihtne: «Hei, kuidas sul läheb?»

Viktoria avaldas, et ta kustutas Portugali vutitähe sõnumi ära ega vastanud. Ta lisas, et saab pidevalt sarnaseid sõnumeid ning need ei paku talle huvi.

Ronaldo pole aga ainus staar, kellega venelanna kokku on puutunud. «Kõige kuulsam inimene mu kontaktide nimekirjas on Lewis Hamilton. Ta kirjutas mulle viimati 15. novembril, et mulle sünnipäevaks õnne soovida,» ütles Viktoria.

Viktoria sõnul on ta vormelitšempioniga hea sõber. «Me kirjutame teineteisele ja helistame vahetevahel. Mõnikord käin ta sõite vaatamas, viimati Sotšis,» rääkis naine ning lisas, et nad on kolm aastat sõbrad olnud. «Kui kohtusime, ei osanud ma eriti inglise keelt rääkida, sain sellest ainult aru,» ütles Viktoria.

Brasiilia vutitähte Neymarit tunneb Viktoria Lewis Hamiltoni kaudu. «Minu teada on ta tavaline kutt, me saadame üksteisele Instagramis sõnumeid,» ütles modell.