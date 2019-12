PILDID JA VIDEO ⟩ Saudi Araabiast Singapurini oli näha, kuidas Kuu ja Päike tekitasid kiirgava rõnga

Seda kosmilist fenomeni, mis ulatus Pärsia lahe äärest Kagu-Aasiasse, jälgisid silmi kaitsvate klaaside ja prillide abil sajad tuhanded inimesed, teatavad afp.com ja mtvuutiset.fi.

Päikesevarjutus vaadatuna Filipiinide Baluti saarel. FOTO: FERDINANDH CABRERA/AFP/Scanpix

Astronoomide teatel oli tegemist rõngakujulise päikesevarjutusega, mille puhul Kuu ei katnud Päikest täileikult, vaid ring jäi näha.

Singapuris nähakse päikesevarjutusi väga harva ja see oli seal erakorraline sündmus. «See oli selle sajandi üks kahest päikesevarjutusest, mis siin näha on. Järgmine on alles 2063. aastal,» teatas Singapuri astronoomiaühingu juht Albert Ho.

Piirkondadesse, kus päikesevarjutust näha oli, saabus selleks sajaks tuhandeid turiste. «Tulime Ühendkuningriigist Saudi Araabiasse vaid selleks, et näha päikesevarjutust,» sõnas Londonis elav ja tegutsev ärimees, kes ütles oma eesnimeks Samson.

Astronoomide sõnul on päikesevarjutus kosmiline fenomen, kuid sellega kaasneb ka palju ebausku. Üks neist on niinimetatud kanamunateooria, mille kohaselt varjutuse ajal gravitatsioon nõrgeneb ja selle tõttu saab kanamuna ühele otsale seisma panna. Teadlaste sõnul on see linnalegend, mis ei pea paika.

Väidetavalt jäi Malaisias Kuala Lumpuris päikesevarjutuse ajal muna ühele otsale seisma. FOTO: HAKEEM MAAROF/HAKEEM MAAROF via REUTERS/Scanpix

«Kanamunakatset on tehtud mõni aeg enne varjutust, varjutuse ajal ja minuteid pärast seda, kuid mitte ükski muna ei ole püsti jäänud. Selle munakatsega saab siiski lapsi panna nii astronoomiast kui ka teistest teadusaladest huvituma,» sõnas Malaisia astronoom Chong Hon Yew.

Piirkondades, kus päikesevarjutust näha oli, tegid elanikud agaralt sellest sündmusest videoid ja fotosid, postitades neid sotsiaalmeediasse.

Pakistanis kaevasid erinevate haiguste all kannatajad end päikesevarjutuse ajaks liiva sisse, kuna seal arvatakse, et päikesevarjutuse ja liiva mõjul nende vaevused kaovad.

Pakistanis matsid haiguste all kannatavad inimesed end päikesevarjutuse ajaks liiva. FOTO: PPI / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Päikesevarjutus leiab aset siis, kui Kuu on Maa ja Päikese vahel, varjates päikesevalguse.

Kui Päikesest oleks nagu tükk ära hammustatud, on osaline päikesevarjutus. Kui Päike on kadunud, siis on täielik päikesevarjutus. Päikest varjav Kuu paistab olevat taevaga sama värvi.

Maalt vaadates võib Kuu ka Päikesest väiksemana paista. Siis ei suuda ta kogu Päikest ära varjata ja seda nimetatakse rõngakujuliseks päikesevarjutuseks.

Päikesevarjutuse erinevad faasid. FOTO: WILLY KURNIAWAN/REUTERS/Scanpix

Päikesevarjutust ei tohi palja silmaga jälgida, sest see võib põhjustada nägemiskahjustusi ja isegi pimedaks jäämist. Ka läbi optiliste kaamerate ei tohi päikesevarjutust jälgida.

Täielik päikesevarjutus ei kesta üle seitsme minuti, kuid täielikule päikesevarjutusele eelnev ja järgnev osalise varjutuse faas kestab märksa kauem.

Päikesevarjutused moodustavad tsükli, mida nimetatakse saaroseks. Selle abil on võimalik päikesevarjutusi ennustada. Saarost tunti ja päikesevarjutusi suudeti ennustada juba iidsel ajal.