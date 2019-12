SILGUD PÜTIS ⟩ Youtube'i lekkis Tai vangla turvakaamerasalvestus

Tai justiitsminister Somsak Thepsuthin ütles, et vanglaosakond teavitas teda juhtunust, kuid võimudel pole seni aimu, kuidas salvestis lekkis, kirjutas Bangkok Post.

Thepsuthin tõi aga kiiresti välja, et sarnaseid juhtumeid on ette tulnud ka teistes riikides, sealhulgas Austraalias, USAs ja Venemaal.

Minister andis vanglate osakonnale ülesande teha politseisse avaldus ja määras eriosakonna asja uurima, et selgitada, kuidas see juhtus ja kes vastutab.

Ta oli mures, et leke võis rikkuda kinnipeetavate õigusi.

Justiitsministeeriumi allika sõnul paigaldasid Tai vanglatesse turvakaamerasüsteemid hanke võitnud erasektori ettevõtted. Süsteem on ühendatud ka internetiga, et volitatud isikud saaksid juurdepääsu reaalajas vaatamisele.

Tai vanglast lekkis internetti turvakaamera video, mis näitab, kui ülerahvastatud sealsed vanglad on.

Ministri sõnul on võimalik, et ligipääsukood lekitati vanglaga mitteseotud isikutele tahtlikult, kes said seeläbi juurdepääsu ja postitasid salvestuse Youtube'i.