SUUR ÜLEVAADE ⟩ Mida põnevat näitavad Eesti telekanalid pühade ajal ja aastavahetusel?

Pärast President Kersti Kaljulaidi uusaastatervitust jätkub programm kell 00.10 Ivo Linna kahetunnise kontserdiga «IFF 70. Juubelikontsert» , mis on tõeline hittide paraad. Kes meist ei teaks tema aegumatuid laule «Kikilips», «Aita mööda saata öö», «Eestlane olen ja eestlaseks jään», «Kaelakee hääl», «Vana vaksal» ja «Suur loterii»? Need kõik ja paljud teised lood kõlavad vanameistri esituses tema 70. sünnipäeva puhul.

Ka 2. jaanuari õhtust ei puudu teleesilinastus: kell 20.00 jõuab vaatajani «Dokfilm Konstantin Vassiljev. Kastist väljas» . Tegu on portreefilmiga Eesti ühest aegade parimast jalgpallurist. Lugu sellest, kuidas Maardus elavast vene poisist saab eestlaste kangelane. Ometi ei kulgenud maestroks kutsutava Vassiljevi karjäär veatult. Filosoofina suutis ta lahti mõtestada nii karjääri kõrghetked kui ka altminekud. Milline inimene peitub särava jalgpalluri kesta all?

Škoda esinduses on pulmapäev. Ricky ja Martin Bamberg (Piusid) on olnud oma pruutidega koos juba aastaid, kuid nüüd on nad otsustanud abielluda. Pulmade korraldamise eest vastutab nende kolleeg Guido (Uusberg). Paraku meenub Guidole alles pulma päeval, et ta on lubanud midagi sellist korraldada, kogu raha on ta ka paraku juba ära kulutanud.