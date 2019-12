KERTU JOOKSUBLOGI ⟩ Sain tervisehädale imehea lahenduse, aga vanaema hoiatas, et võin vihma käes rooste minna!

Kõigepealt tänan kõiki, kes on nõu ja jõuaga abiks olnud. Kirjutan tänast blogi mitte lihtsalt tänutundest, vaid loodan, et sellest on abi ka kõigile teistele, kes aneemiale lahendust otsivad.

Soovitusi madala hemoglobiinitaseme tõstmiseks laekus alates vabastavast hingamisest ja mõtete puhastamisrituaalist kuni mägedesse kolimissoovituseni välja. Ma ei naeruväärista mitte ühtki neist nõuannetest, vastupidi - leian, et abi võib peituda igaühes neist.



Soovitused, millest on ehk teistelegi kasu:



- manustada elurõveda maitsega vedela raua preperaati.

- tarbida piisavas koguses probiootilisi baktereid, mis aitavad kaasa raua imendumisele.

- välistada oksüdatiivne stress organismis, mis võib olla liigse pingutuse tulemus.

- tarbida vitamiine, mis soodustavad raua imendumist: D-, C-, A-, B12-vitamiinid ja nikkel, koobalt, vask, mangaan, molübdeen ja fluor.

- kontrollida kilpnääret, mis võib mõjutada samuti hemoglobiinitaset veres.

- muuta toitumine mitmekülgsemaks. Mõne soovituse järgi tasuks toituda nagu meie esivanemad.

- otsida abi reikist või meta EFT-st.

- lasta süstida perearstil või hematoloogil rauda veeni.

- vähendada treeninguid, elada rahulikumat elu.

- manustada Amway vitamiine ja toidulisandeid.

- kolida elama mägedesse või panna koju püsti alpimaja.



Alpimajast ei ole minu puhul kasu, sest rauadepoo on nagunii tühi. Vitamiinipuudust mul ei ole, vastavat vereproovi lasen regulaarselt teha. Kilpnääre on uuritud ja korras ning toitumine keskmisest tervislikum, mitmekülgsem. Mägedesse hetkel kolida ei saa, kuigi tahaks.



Viimaks soovitas tuttav arst tingimata alustada hematoloogist ning jõudsin hinnatud spetsialisti doktor Marge Rahuni. Mõistan, et hematoloogid tegelevad päriselt haigete inimestega, mitte rauavaeguse küüsis vaevlevate tervisesportlastega, aga lootsin, et pääsen tema jutule.

Doktor Rahu kummutas alustuseks mitmeid müüte. Kõige olulisem, mis ma teada sain: teadus ei ole veel piisavalt kaugele arenenud, et alati kindlaks teha, miks raud ei imendu. Võttes arvesse kõiki varasemaid uuringuid ja minu ponnistusi, arvas ta, et mina olengi üks neist, kelle puhul ei ole võimalik põhjuseid kindlaks teha.

Tilguti all istudes näeb seinalt lugeda õõvastavaid materjale sellest, kuidas ära tunda verevähk ja kuhu pöörduma peaks. Kõrvaltoolidel on oma kraami saamas 80+ patsiendid.