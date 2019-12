PILDID JA VIDEO ⟩ Briti peaminister Boris Johnson pidas võidukõne, seljataga kummalised tegelased

Briti peaminister ja konservatiivide liider Boris Johnson valmistumas võidukõneks. Ta juures on tegelane krahv Binface

Briti valimistel on traditsioon, et valimistulemused tehakse teatavaks kõikide kandidaatide juuresolekul ja seega pidas Johnson oma võidukõne nende seltsis, keda tema pidas oma konkurentideks.

Konservatiivide satiiriline tegelane Lord Buckethead ilmus esmakordselt avalikusse 1987 kui konservatiiv Margaret Thatcher sai valimisvõidu. Tee tegelane «kummitas» ka hilisemate peaministrite John Mayori ja Theresa May võidu juures.

Ei ole teada, millised näitlejad seda tegelast ja krahv Binface'i kehastanud on.

Seda on ära kasutanud riigikorraga mitterahulolijad, kes seavad oma kandidaadi üles tuntud iskute ringkondades. Selliseid oli ka Lääne-Londonis Uxbridge’is ja South Ruislipis, kus Johnson oli põhikandidaat.

Politoloogide sõnul oli konservatiivide võit natuke üllatav, kuna arvati, et Ühendkuningriigi EList lahkulöömise ehk Brexiti pooldajate ja vastaste vahel tuleb tasavägine valimisvõitlus.

«On inimesi, kelle arvates ei peaks Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkuma, nad on Brexiti vastased, kuid ka nemad tahavad lõpuks saada selles selgust,» selgitasid asjatundjad.

Nad lisasid, et nii Ühendkuningriigis kui kogu maailmas on ebakindluse ajastu ja see paneb inimesi, valijaid otsima stabiilsust.