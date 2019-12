Pildid ja video ⟩ Atlandi ookeanist leiti Esimese maailmasõja kuulus Saksa lahinguristleja

«See leid on erakordne. Me jälitame merepõhjas sageli kummitusi, kuid kui Scharnhorst esmakordselt andmevoogu ilmus, polnud kahtlust, et see oli üks Saksa laevastiku allveelaevadest. Saatsime ROVi alla, et allveelaeva lähemalt uurida ja saime allveepildid, millel oli näha, et kunagi toimus seal lahing, kuna merepõhjas oli näha laevadest pärit prahti. See laev lihtsalt ilmus meie ette oma suurte relvadega, mis olid iga suunas,» sõnas otsingute juht Mensun Bound.