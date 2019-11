Pildid ja video: sõja tõttu 40 aastaks teinetesisest lahutatud ema ja tütre südantlõhestav taaskohtumine

2019. aasta septembris sai Leigh e-posti aadressilt ancestry.com e-kirja, mis teatas, et on leitud tema lähedane sugulane. Seejärel saabus veel teinegi kiri, kus seisis: «Ma arvan, et sa oled mu õde. Sinu Vietnami ema otsib sind.»

«Ma armastan teda väga ja olen rahul, sest Mai on suureks kasvanud ja tal on oma perekond. Ta suudab iseenda eest hoolitseda, erinevalt varasemast ajast, kui ma alati muretsesin, kas mu laps on endiselt elus? Kui ta on, siis mis elu tal on? Ma olin mures, et tal on raske," rääkis Nguyen.