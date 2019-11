Jaht inimkaubitsejatele: Euroopa politsei erioperatsioonidega on maha murtud üle 80 jõuguliikme ja nende liidri

Suuroperatsioon lõhkus grupeeringu

16. kuni 25. septembrini toimus Europoli juhtimisel suur politseioperatsioon, mille käigus kontrolliti enam kui 124 000 isikut, 29 000 sõidukit ja 3500 asukohta 23 Euroopa Liidu riigis, teatas Europol.

Operatsiooni tegevused olid suunatud sünteetiliste narkootikumide ja uute psühhoaktiivsete ainete ning inimkaubanduse, migrantide salakaubaveo, dokumendipettuste ja keskkonnakuritegude vastu.

Suuroperatsiooni käigus tuvastati 476 potentsiaalset inimkaubanduse ohvrit 23 riigist.

Kontrolliti rongijaamasid, lennujaamasid, maismaa- ja merepiiriületuspunkte, ööklubisid, lõbumaju, kortereid, massaažisalonge ning kerjuste ja taskuvaraste «kuumi kohti».

Kokku vahistati 561 kahtlustatavat. Lisaks konfiskeeriti 85 miljoni euro väärtuses narkootikume, 1,1 miljoni euro väärtuses sigarette ja 1 223 kilo tubakat.

Leiti ka 129 võltsitud dokumenti.

Suuroperatsioonis osales ligi 50 000 korrakaitsjat ja algatati 451 uut uurimist.

Novembri suuroperatsioonid Euroopas

Novembris jõudis lõpule Saksamaa ja Rumeenia politsei koostöö Europoliga, mille käigus vahistati mitmeid kuritegeliku võrgustiku liikmeid, kes tegelesid inimeste Euroopasse smugeldamisega.

Suuroperatsioon sai alguse 2018. aasta alguses Saksamaal, kui sealsed võimud tuvastasid Iraanist, Iraagist ja Süüriast sisserändajad, kes toodi Tšehhi ja Ungari kaudu Saksamaale veoautodes.

Konkreetse organiseeritud kuritegeliku rühmituse uurimine paljastas vähemalt 36 liikmest koosneva võrgustiku, kes teenisid ligi 580 inimese Euroopasse smugeldamise pealt üle kahe miljoni euro.

Kaheaastase uurimise tulemusel suudeti kindlaks teha 580 Euroopasse smugeldatud inimese päritolu.

Novembri keskel vahistas Leedu ja Hispaania politsei koostöös Europoliga 15 kriminaali, kes kuuluvad inimkaubandusega tegelevasse kuritegelikku gruppi.

Smugeldajate surve Eesti piirile on jätkuv

Põhja prefekruuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne sõnul ei saa hetkel Eestis kindlasti pidada smugeldajate «kuumaks» sihtriigiks.

«Kuid ei tasu unustada, et oleme oma geograafiliselt asendilt endiselt idapoolt tulles ukseks Euroopasse ning smugeldajate surve meie piirile on jätkuv. Ka varas murrab sisse sellest uksest, mis halvemini kaitstud või mille lukk on nõrgem,» lisas Ranne.

Siiski võivad Eesti inimesed Ranne kinnitusel piirivalvega vägagi rahul olla, sest meie uksed ning lukud on ühed parimatest.

Oluline on siiski mõista, et tänasel internetiajastul ei ole kurjategija rahvusel, päritolul, kodakondsusel ega ka tema reaalsel asukohal sisulist tähtsust.

«Suur osa kuritegevusest on muutunud või muutumas rahvusvaheliseks ning ainuvõimalik viis sellise kuritegevuse vastaseks edukaks võitluseks on just rahvusvaheline koostöö,» lausus Ranne.

Ranne kinnitusel teeb Eesti aktiivselt asjakohast koostööd kõikide partnerriikide õiguskaitseasutustega nii Euroopas kui väljapool seda ning teeb seda ka seoses inimkaubanduse ja smugeldamisega.

Piiride hägustumine

«Kuna smugeldamise ja inimkaubanduse eristamine on viimasel ajal ühiskonnas üha hägusam, siis püüan esmalt seda puudujääki pisut korvata. Smugeldamine võib olla inimkaubandus kuid kindlasti ei saa me öelda, et igasugune smugeldamine oleks inimkaubandus,» selgitas Ranne.

Tegemist on iseseisvate süüteokooseisudega, mida kõige lihtsam oleks ehk teineteisest eristada läbi kolme tunnuse:

nõusolek - smugeldatavad migrandid on reeglina sellega nõus, s.t. nad on kogu protsessi astunud omal vabal tahtel.

Inimkaubanduse ohvrid ei ole oma nõusolekut andnud või on seda teinud inimkaubitsejate poolt rakendatud meetmete tõttu.

rahvusvaheline aspekt - inimestega smugeldamine eeldab piiride ebaseaduslikku ületamist ning teise riiki sisenemist.

Inimkaubandus võib toimuda ka ühe riigi piires ning juhul, kui piiriületamine peaks aset leidma, ei ole oluline, kas tegemist on seadusliku või ebaseadusliku ületamisega.

ekspluateerimine - smugeldaja ning smugeldatava vahel on ärisuhe – smugeldatav maksab tasu enda ebaseadusliku toimetamise eest teise riiki, mis reeglina lõpeb, kui smugeldaja on inimese kohale toimetanud.