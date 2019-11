Kaks aastat jahtimist: Saksamaa ja Rumeenia politsei lõhkusid suure inimkaubitsejate võrgu

Konteinerites inimeste üle piiri toomine on smugeldajate seas küll populaarne migrantide vedamise viis, kuid sellega pannakse tihti inimeste elud ohtu.

Politsei vahistas kokku 36 inimkaubandusega seotud kahtlusalust, kellest vähemalt kümme on veoautojuhid ja nende abilised.

Immigrantide jõhker surm on taakord toonud rambivalgusesse inimeste Vietnamist Euroopasse smugeldamise.

Teekond Vietnamist Euroopasse on pikk. Vietnami pealinna Hanoi ja Suurbritannia pealinna Londoni vahemaa on peaaegu 10 000 kilomeetrit.

See teekond läbitakse tohutute inimkaubandusvõrgustike abil, kes pakuvad võimalust jõuda Lääne-Euroopasse läbi erinevate marsruutide, milleks tuleb tihti läbida Hiina, Venemaa ja Ida-Euroopa.

Inimkaubitsejad pakuvad erineva tasemega teenuseid, millel on muidugi ka erinev hind.

On olemas «VIP-marsruut» , kus lennatakse Vietnamist kolmanda riigi kaudu Euroopasse. Selleks kasutatakse võltsitud passi.

Aga on ka taskukohasem ehk «Rohumarsruut» , mis tähendab, et Hiinasse ja Venemaale sõidetakse autoga. Edasi tuleb jalgsi jõuda läänes asuvatesse naaberriikidesse.

Veitnamist Euroopasse rändajate teekond jagatakse enamasti mitmesse etappi. Iga etapi lõpus tuleb inimesel endal või tema perel maksta selle eest, et jõuda edasi järgmisesse sihtkohta.

Et võlg smugeldajatele ära maksta, sunnitakse inimesi tihti töötama rõivatehastes, ehitusel, küünesalongis või ebaseaduslikes kanepifarmides. On ka neid juhtumeid, kus ohver on sunnitud võlga tagasi teenima seksiteenuseid osutades.