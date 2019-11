Inglismaa surmaveoki juht tunnistas end inimeste smugeldamises süüdi

Londonis asuvas Old Baileyse kohtus jätkus täna Inglismaa surmaveoki juhi Maurice «Mo» Robinsoni üle peetav istung, vahendas Belfast Live.

39 vietnamlase surmas süüdistatav veoautojuht tunnistas end tänasel istungil süüdi ebaseaduslikule sisserändele abistamises.

Robinson, keda tuntakse Mo-na, osales Old Bailyse kohtus peetud istungil Belmarshi vanglast üle kantud videolingi kaudu.

Istungi ajal kandis Robinson helesinist kampsunit ja beeže pükse.

Mees kinnitas, et ta on Briti kodanik ning tunnistas et aitas kaasa ebaseaduslikule sisserändele ajavahemikus 1. mai 2018 - 24. oktoober 2019.

Süüdistuse järgi kavatses väidetavalt ülemaailmsesse smugeldajate grupeeringusse kuulunud Robinson koos kaasosalistega viia läbi «teo või toimingutesarja, mis hõlbustas mitmesuguste isikute sisserändeseaduse rikkumist».

Samuti tunnistas ta, et omandas samadel kuupäevadel kriminaalset vara, täpsemalt sularaha.



42 süüdistust

23. oktoobril leiti Essexis Grays asuvast Waterglade tööstuspargist just 25-aastasele Maurice Robinsonile kuulunud Scania kabiini külge kinnitatud külmutusseadmega haagisest kaheksa naise ja 31 mehe surnukehad.

Hiljem tuvastati, et kõik ohvrid olid pärit Vietnami erinevatest provintsidest. Kaks noorimat ohvrit olid 15-aastased poisid.

25-aastasele Maurice Robinsonile esitati süüdistus 39 inimese tapimises, ajavahemikus 1. detsember 2018 kuni 24. oktoober 2019 inimkaubandusele kaasa aitamises, ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamises ja kriminaalsel teel vara omandamises ajavahemikus 1. detsember 2018 kuni 24. oktoober 2019.

Veel üks vahistamine

24. novembril esitas Suurbritannia politsei inimkaubandusele kaasaaitamise ja 39 inimese surmale kaasaaitamise süüdistuse Christopher Kennedyt Corkleyle.

Thames Valley politsei vahistas Essexi politsei nimel 23-aastase Corkley 22. novembril Buckinghamshire'is Beaconsfieldis, vahendas Belfast Live.

Iiri politsei alustas seoses uurimisega ka Eamonn Harrisoni väljaandmismenetlust Ühendkuningriiki viimiseks.

Mayobridge'ist pärit 22-aastane Harrison on vahi all Dublinis, kus eelmise nädala neljapäeval algas tema üle ka kohtuistung. Harrison seisab silmitsi 39 tapmise ja kahe vandenõusüüdistusega.

Üks neist on seotud inimkaubandusega ja teine ebaseadusliku sisserände abistamisega.

Suurbritannia uurijate kinnitusel juhtis Harrison külmutuskonteineriga veoautot Belgias Zeebruggesse, enne kui Robinson Essexis sellega teekonda jätkas.

Vennad jätkuvalt tagaotsitavad

Juba ligi kuu on Suurbritannia ja Iirimaa politsei poolt tagaotsitavad ka vennad Ronan (40) ja Chris (39) Hughes.

Ronan ja Chris Huges'ist said Suurbritannia kõige tagaotsitumad mehed pärast seda, kui politseil tekkis kahtlus, et vennad on Essexist leitud surmaveokiga seotud.

Teadaolevalt helistas Ronan Hughes politseisse vaid mõned minutid pärast seda, kui surmaveokit juhtinud Maurice «Mo» Robinson seoses mõrvakahtlustusega vahistati.

Hughes ütles oma telefonikõnes, et peab rääkima kellegagi seoses Mo Robinsoniga ja väitis, et Robinson ei ole millegi illegaalsega seotud ega teadnud veokis olnud lastist midagi.