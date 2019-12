Seksuaalvägivalla ohvreid aidanud Tartu neiu Aleksandria: nad on seest nii katki, et ei oskagi enam aidata

Aleksandria rääkis Elu24-le, et sai juba esimesel päeval pärast video avaldamist umbes 40 kirja. «Mõne juures oli kirjas näiteks, et «aita mind, kui ma sulle räägin, palun luba, et vanemad ei saa teada». Põhiliselt nad rääkisid oma loo või kirjutasid, et vau, sa oled nii julge, täiega lahe, täiega tubli,» rääkis Tartu neiu.

Aleksandria ütles, et üritas paljusid ka aidata. «Ma kirjutasin, kuhu ta saab pöörduda, sama, mis mulle räägiti, õpetati. Ja mõni tüdruk reaalselt siiamaani vestleb minuga ja rääkis mulle, mina olingi tema psühholoog,» rääkis ta.

Aleksandria lisas, et seksuaalvägivalla ohvritega rääkides oli näha, et inimesed on «seest katki». «Näiteks ma kirjutan talle, et tee nii, ja ta kirjutab, et ma ei saa nii teha, see on võimatu. Aga tegelikult see kõik on nii reaalne, et inimesed ongi lihtsalt nii katki, et sa ei oskagi enam aidata,» avaldas ta.

Aleksandria on ka ise üks paljudest, keda on korgijoogiga uimastatud. Politseisse ta toona aga ei pöördunud. «Too hetk oli mul täpselt see seis nagu inimestel, kes mulle kirjutavad, et ma ei taha, ma nagu ei julge, või mõtled, et ah, vahet pole, ma ei taha mitte midagi,» selgitas ta, millised tunded uimastamise ohvreid valdavad.

Aleksandria usub, et kõige tähtsam on neist asjadest rääkida. «Kui sa räägid, siis juba inimesed mõtlevad, et see pole normaalne ja sellest peab rääkima. Just avalikkuse ette tulema,» ütles ta.