Video: korgijoogi ohvriks langenud 20-aastane Tartu neiu alustas võitlust seksuaalvägivalla vastu

20-aastane Aleksandria Mironjuk on Tartust pärit sporditüdruk, kes on töötanud laste tantsutreenerina ja tegelenud laskesuusatamisega. «Sport on minu suur kirg,» ütles ta Elu24-le.

Neljapäeval pani ta Youtube'i üles video, millega juhib tähelepanu seksuaalvägivallale. «See teema on minu jaoks väga oluline, sest ma näen kui palju inimesi selle all kannatab,» selgitas ta Elu24-le, miks ta oma esimese video just nii tõsisel teemal teha otsustas.

Videos räägib Aleksandria seksuaalvägivallast: kuidas seda ennetada ning kuhu pöörduda, kui midagi halba on juhtunud. Peamiselt juhib noor naine tähelepanu korgijoogiga seotud juhtumite rohkusele.

«Minule endale on see teema tegelikult väga lähedane,» paljastab Aleksandria videos, et temagi joogi sisse on korgijooki pandud.

«Hommikul sa lihtsalt mõtled: ma ei mäleta mitte midagi, mis minuga juhtus, mis minuga toimus, kes mulle mida tegi, kust see üldse tuli...» meenutab ta halba kogemust, mis algas Tartu ööklubist Shooters.

Aleksandria soovib, et selliseid probleeme Eestis poleks ning paneb kõigile südamele, et nad peole minnes alati oma sõpradel silma peal hoiaks. «On ka juhtumeid, kui pannakse korgijooki joogi sisse liiga palju. See tähendab, et inimene võib lihtsalt surra,» hoiatab Aleksandria.

Vaata videot!

Video on tehtud uue Kanal 2 telesaate raames, kus käsitletakse erinevaid teemasid ning üks neist oligi Sotsiaalkindlustusametiga koostöös loodav kampaania. Telesaate raames toimuvatele tegemistele saab kaasa elada Aleksandria Instagrami kontol (@v2ikesuska).