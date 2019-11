Kanal 2 tõsielusari «Suunamudijate meistriklass» on poole peal ja alles jäänud kuus võistlejat. Saates osalev Aleksandria Mironjuk rääkis Elu24-le, mida ta suunamudija tööst arvab ja kuidas saatega rahul on.

Aleksandria on 20-aastane Tartust pärit noor naine, enda sõnul maalaps, särav ja silmapaistev. Lapseeast saati on teda peetud maailmaparandajaks, kellest lausa kiirgab teotahet ja rõõmsat meelt.

Varem tantsutreenerina töötanud Aleksandria kutsuti suve hakul telesaatesse «Suunamudijate meistriklass», kus 12 noort pürgivad parima suunamudija tiitli poole. Olenemata sellest, et Aleksandrial on Instagramis jälgijaid alla 2000, on ta üks saate favoriite.

Praegu õpib ta ärikorralduse spetsialistiks, kuid tunnistab, et pole kooli väga palju jõudnud. «Nii palju, kui saan, siis teen seda kõrvalt.» Suurema osa ajast veedab Aleksandria jõusaalis või suunda mudides. Tulevikus loodab ta tööd leida Eesti telemaastikul.

Mis hetkel sul see mõte tuli, et hakata influencer'iks?

Mulle kirjutati, et on selline saade ja äkki ma tahaks osaleda. Ma olen ise Instagramis aktiivne olnud, aga ma pole kunagi kasvatanud oma follower'e või mõelnud, et selle kaudu võiks tööd teha.

Siis ma võtsin selle pakkumise vastu, mõtlesin selle peale päris kaua, läksin casting'ule. Praegu on kõik kuidagi nii sujuvalt läinud, et see tuleb iseenesest.

Kuidas see saatesse kutsumine tavaliselt käib?

Helistatakse või kirjutatakse.

Miks nad just sinuga ühendust võtavad?

Ma ei tea, järelikult pakun huvi vist. Esimene kord, kui mulle helistati, siis öeldi, et kuulsime, et tahaksid meie suhtesaates osaleda. Ma olin, et ah.

See oli siis «Rannamaja»?

Ei, see oli see teine (jutt käib Kanal 2 saatest «Karvased kosilased» – R.R). Siis ma ütlesingi, et ei, aga nad küsisid, et äkki ma oleksin huvitatud, et sa oled selline elav ja värki. Aga ma ütlesin, et ei, aitäh. Sest sorri, aga ma ei lähe kunagi telesse meest otsima. Ma võin kõike muud teha, ma võin mingit nalja teha...

Võib-olla see mõte polegi tegelikult meest otsida. Saade näitab küll seda, aga point on lihtsalt...

...pulli teha! Aga ma ei tee niimoodi pulli.

Mis see erinevus sinu jaoks on, «Suunamudijate meistriklass» on samamoodi tõsielusaade tegelikult ju?

Kuskilt läheb piir, ma tahan endale kunagi normaalset meest leida (naerab). Lihtsalt ma isegi ei tea, miks. Samas jah, sama asi, mõni ei lähe võib-olla influencer'i saatesse.

Kas sa võtad influencer'iks olemist tõsiselt või teed seda pigem teiste tegemiste kõrvalt?

Ma pigem üritan seda tõsisemalt võtta. Jah, see ei ole ainuke asi, millega ma tahan edaspidi tegeleda, aga loodan, et tänu sellele, et seal saates olen, saan võib-olla nagu mingi näitlemisvõimalusi Eesti telemaastikul. Sest et kõik siuksed seriaalid, ma ei tea, noh, ma olen vahepeal olnud siin «Kättemaksukontoris», noh, veits, kõrvalosad onju, et see pakub mulle täiega huvi. Kõik seriaalid, ütleme mingid tegevused, kus ma saaksin kaasa lüüa, et ma loodan, et telemaastikul ma hakkan edasi töötama. Lisaks Instagramile.

Oli sul enne mingi kindel kanal või inimene, keda jälgisid ja mõtlesid, et tahaksid samasugust sisu toota?

Ei olnud ühtegi sellist suurt eeskuju mul küll. Ma kuidagi lihtsalt tegin oma asja. Vahepeal kui ma mingit pilti teen, siis vaatan, et oh, kuskil ma nägin sellist pilti, et tahaks umbes ka nagu teha, aga kindlasti ei ole sellist asja, et üks kindel inimene.

Kas see influencer'iks olemise kontseptsioon on sinu jaoks naturaalne või mõtled ka, milliseid strateegiaid kasutada?

Kindlasti ma natuke mõtlen, sest ma tahan ikkagi teha seda, mis inimestele meeldib, aga mul ei ole sellist asja, et ei, sellist postitust ma ei saa panna, sest äkki kellelegi ei meeldi.

Hetkel, kuna meil on nagu saade, siis me peame väga palju erinevatega tegema koostööd, aga edaspidi ma keskendun kindlasti pigem reisimisele ja trennile, et mu Instagram koosnebki sellest.

Pärast saadet kavatseb Aleksandria Instagramis pühenduda trenni- ja reisipiltidele. FOTO: Silvo Voznesenski

Kuidas sulle saade vaatajana meeldib?

Vaatajana... kindlasti väga palju küsimärke on seal, mis tekitavad segadust, võib-olla võiks mõnes osas rohkem seletusi olla, et kuidas mingi asi toimib, et just vanemad inimesed saaksid aru, mille jaoks me seda teeme. Võib-olla selle koha pealt tekib inimestel küsimus, aga üldiselt ma arvan, et suht lahe, et üritatakse ikka seal rohkem draamat teha.

See filmiti suvel?

Jah, augustis ja septembri alguses.

Kuidas see praegu vaadates sulle tundub – on selline, nagu filmimise ajal ootasid?

Kui me filmisime, siis see tundus igavam. Need päevad olid väga-väga-väga pikad, vahepeal lõpetasime kell üks öösel. Aga kui ma nüüd seda saadet vaatan, siis ütlen, et monteerijad on väga head tööd teinud. Päris naljakaks on see tehtud ja igal pool, kus võimalik, ikka kisutakse see draama üles.

Reality sarjadega seoses räägitakse alati, et see, mis võtteplatsil toimub, pole üldse sama, mis ekraanile jõuab. Peab see siin ka paika?

Mõneti küll jah. Kindlasti ei saa öelda, et kõik on vastupidi või vale, aga väga paljude asjadega on tõesti nii, et ei ole kõik nii, nagu võiks või peaks või kuidas tegelikult oli.

On sul endal ka vahel vau-efekt, kuna montaažis pöörati mingi olukord täitsa pea peale?

Jaa, kasvõi see viimane saade, mis nüüd oli (5. saade, mis oli eetris 15. novembril – R.R). Seal tehti selline draama minust, kuna mulle ei meeldinud üks ülesanne, Yaga ülesanne (Yaga.ee on kasutatud kauba müügiplatvorm – R.R). Jäeti mulje, et ma käitusin väga ebaviisakalt.

Tegelikult oli fakt see, et ma keskendusin oma ülesandele. Teine fakt oli see, et mulle ei ole kunagi meeldinud kaltsukas teiste riideid proovida ehk ma ilmselgelt ei olnud sellest ülesandest nii vaimustuses. Ja kolmas fakt on, et igale inimesele ei saagi iga asi meeldida ja iga koostöö ei olegi iga inimese isiksuse jaoks, mis tähendabki seda, et teen neid koostöid, mis mulle meeldivad, ja kõike, mis mulle pakutakse, ei pea vastu võtma. Aga seal saates pidi kõigega kaasa minema ja kõike tegema, mis tegelikult influencer'itele omane pole.

Mis sa saate lõpplahenduse osas arvad, kus kõik nutma hakkasid? Teleekraanilt jäi mulje, et kõik võtavad seda väga tõsiselt ja see on elu ja surma küsimus, kes saatesse edasi jääb või välja langeb.

Esiteks ei olnud kõigil pisaraid, aga okei, teeme, et kõigil olid pisarad, onju.

Lõpu osas ma võin öelda seda, et kui Helena ette kutsuti ja Vahur ka, siis see oli tõesti väga kurb, vähemalt minu jaoks. Ma reaalselt nägin, kuidas nad üksteist armastavad. See, kuidas nad on kogu aeg koos, see on nii «vau», ja see, et neid üritati kogu aeg lahku ajada ja neile midagi vahele toppida, tekitas küsimuse, et milleks. Tegelikult meie tiim ja üldse kogu saate meeskond suht hoidis kokku. See lõpp oli tegelt ikka suht dramaatiline küll. Nagu suht armas ikka, et Vahur nagu nii ette võttis ja nii tegi.

Kuidas teiste reaktsioonid on saate osas olnud, kuidas su tuttavad seda vastu võtavad?

Nad ütlevad, et issand, Aleksandria, sa oled täpselt samasugune nagu päriselus, issand, me mõtlesime, et äkki sa oled seal täitsa teistsugune või näitad ennast teisest küljest, aga sa oledki täpselt sina ise.

Teine tagasiside tuleb kohe sinna otsa, et omg, see ongi sinu teema, sa oled kogu aeg armastanud näidelda, lolli mängida, kõiki asju lõbusalt võtta, sa teed õiget asja. See on põhiline asi, mida mulle öeldakse. Ma tunnen ennast väga hästi.

Aga saate populaarsuse osas, kas sa eeldasid, et sellest tuleb mingi megahitt või vastupidi?

Ma olen pettunud. Olen pettunud selles, et meie, influencer'id, oleme teinud kõik töö selle jaoks, et see saade oleks megahea, et kõik saaksid promo ja koostööpartnerid saaksid megapromo. Nemad saavad seda, aga mis meie saame – me ei saa mitte midagi.

Meile ei ole tehtud ühtegi normaalset reklaami. Nädal aega enne saadet tuli reklaam välja, mis asi see on!? Keegi ei tea ju, mis asi see on! Kindlasti reklaam ja see kõik on väga-väga nõrk. Ja see on ainuke asi, millega peakski tööd tegema, kui sa üldse mingit asja eetrisse lased, sest reklaam toidabki, mina arvan nii.

See tundub natuke silmakirjalik, et teid õpetatakse saates, kuidas populaarsust koguda, ja siis samal ajal saade ise ei saa populaarseks.

Jah, täpselt, täiesti nõus sellega. Väga tihti küsitakse meilt, et mis sa siis sealt saatest said, kas te saite seal palka ka ja värki, siis ma vaatan ringi ja mõtlen, et... ma ei tea, mida vastata, kratsin kukalt ja... mmm... mitte midagi.

Võistlejate seas on mõni, kellel on juba suur fännibaas olemas. Näiteks Madeleyn Kurg, kes on aastaid meedias figureerinud ja Vahur ja Helena, kellel on mõlemal üle 20 000 jälgija. Kas see ei tundunud sulle saatesse minnes ebaõiglane, et osalejad on nii erinevatel stardipositsioonidel?

Kõige alguses esimeses saates, kui me kõik tuttavaks saime ja ma sain teada, kellel palju jälgijaid on, siis mõtlesin küll, et mis asja – see ei ole ju kuidagi nagu aus. Aga kui ma hakkasin nägema, et minu statistika on igal pool kõige kõrgem ja reaalselt follower'ide arv ei mõjuta mitte midagi, siis sain aru, et okei, ei olegi nagu mitte midagi. Kõige olulisem on kaasata ja oma jälgijateni viia seda, mida sa tead, et neile meeldib vaadata, ja ma suutsin seda teha piisavalt hästi.

Siis on see äkki teistpidi ebaõiglane, et neil, kellel on jälgijad olemas, pole enam kuskile areneda, aga sul veel arenguruumi on.

Jaa, võib-olla jah.

Aleksandria õppis saates, et jälgijate arv sotsiaalmeedias ei tähenda mitte midagi. «Kõige olulisem on oma jälgijateni viia seda, mida sa tead, et neile meeldib vaadata.» FOTO: Erakogu

Kas sind võõraste reaktsioon ei hirmuta selles osas, et influencer'eid ei võeta väga tõsiselt ja peetakse mõttetuks teemaks?

Ei, mind ei huvita inimeste arvamus. Niikaua kui see reaalselt minu elu ei mõjuta. Nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi ja ka siukseid inimesi peab olema, kõike peab olema. Peab olema kassapidajaid, kes teevad tööd, ja peab olema ka influencer'eid, kes teevad reklaamitööd, kelle eest tehaksegi kõik suurem asi ära, et sinu töö ongi see lõppviimistlus. Kõiki neid inimesi on siia vaja, mind selles mõttes ei koti väga.

Ega kuulus polegi võimalik olla, kui ei ole valmis erinevateks reaktsioonideks. See on paratamatu, et mõnele ei meeldi.

Mulle tegelikult üldse ei meeldi, et inimesed ütlevad, et ou, sa oled ju see kuulsus, või et sa oled see staar. Mina näen seda kui oma tööd, mida ma reaalselt armastan, mitte seda, et vau, kõik tunnevad mind ära. Mind isegi natuke häirib, et mulle seda öeldakse, sest samamoodi traktorijuht on samasugune töö, nagu mina teenin siin, see on ju minu raha sissetuleku allikas, mitte lihtsalt niisama, et ma olen kuulus. Töö on töö.

Kuulsus on selle töö kõrvalmõju, mida ei saa vältida.

Jaa, ei saagi. Aga mind ei eruta see sõna, et oh, nüüd ma olen kuulsus, et sellepärast ma teen seda.

Paljas Porgand on viimasel ajal sattunud meedia tähelepanu alla seoses depressiooni eitamise ja alternatiivsete rasestumisvastaste vahendite propageerimisega. Mis sa arvad, kas suunamudijad saavad endale lubada selliseid väljaütlemisi, mis inimesi nii mõjutada võivad?

Igal inimesel on õigus öelda seda, mida tema arvab. See on nagu fakt. Kui ta arvab ja peab seda õigeks teistega jagada, siis why not. Siiski peab olema ettevaatlik, et mida sa inimestele jagad. Päris nii ei ole, et pista pea ahju, onju. Fakt on see, et on inimesi, kes seda usuvad ja teevad seda ja ütlevad, et siis saab õnnelikuks, päris nii ei ole.

Kindlasti kontrolli, mida sa suust välja ajad, kuidas sa asja teed, aga ma ei ütleks selle koha pealt, et see rasestumisvastane vahend, mis pidi olema, et umbes paned suhu... kui selline asi on loodud ja tõestatud, et see hoiab rasestumist ära, siis mingi iva ju selles jutus on ja kindlasti võib-olla need inimesed, kes seda tegid valesti või mida iganes, võib-olla sellepärast jäidki rasedaks. Lõpuks mis asi on õige, ei teagi mitte keegi ju.

Kui ma hakkan räigelt seda asja analüüsima, siis fakt on see, et me never ei tea, kuidas on õige ja kas nii peaks tegema või mitte.

Aga kui influencer reklaamib mingit toodet ja teadlikult jätab mingid nüansid välja?

Seda ei tohiks teha küll. Mind on elu aeg õpetatud, et esimene asi on ausus. Promo seda, mis sulle reaalselt meeldib, tee koostööd inimestega, kes sulle reaalselt meeldivad ja ole alati aus. Kõik. Kui sa teed kõike ausalt ja teed seda, mis sulle meeldib, siis on kõik hästi. Ma ei näe põhjust, miks ma peaks mingeid nüansse kuskilt välja jätma, kui nii on.

Näiteks Puls Nutrition saatis mulle just Cocoshake'i (vegan-proteiinijook – R.R). Proovisin ära, olin lihtsalt mingi iu, nagu iu lihtsalt, ja ma reaalselt kirjutasin neile, et mis saab, ma pidin teile postituse tegema, aga minu jaoks on see liiga vesine ja siukse imeliku maitsega.

Siis öeldigi, et nii kirjutagi, ja mul ongi Instagramis postitus, kus ma kirjutasin, et see on full vegan, seal on 15 grammi valku, aga see on minu jaoks liiga vesine, ma tahaks, et see asi oleks magusam, et see oleks parem. Kui teile meeldib, minge ostke. Kõik. Ma olingi kohe, et issand, ma ei hakka valetama. Siis ma kirjutasingi kohe, et mul on probleem, mulle ei meeldi see, ja ma ei taha kirjutada, et see on megahea, mine osta, sest ma petan oma inimesi.

Kas sinu teada järgivad teised influencer'id ka sama loogikat või ikka reklaamivad pimesi?

Väga palju on neid, kes ikka pimesi teevad asju, aga on ka kindlaid inimesi, kes ütlevad väga palju ära. Ma tean, mõne inimesega ma olen suhelnud. Ta ütlebki, et ma teen nii pisteliselt neid valikuid, et ma võtangi lihtsalt ühte teemat, kuigi mul on veel siukseid pakkumisi, millega saaks räigelt teenida, aga ma lihtsalt ei võta neid vastu, sest need ei meeldi mulle. See on megahea mu arust. Tuleb osata ei öelda ja olla aus.

Kuna Aleksandria on aus tüdruk, teeb ta reklaami vaid toodetele, mis päriselt meeldivad. FOTO: Erakogu

Suve lõpus tegid sa video korgijoogi teemal. Kas sinu jaoks on oluline neid tõsisemaid n-ö päris teemasid ka kajastada?

Jah. Kunagi mind kutsuti maailmaparandajaks, kuna ma olen hullult aus inimene ja siis kõik ütlesid, et kuule, lõpeta ära, sa ei saa maailmaparandaja olla, kuule, lõpeta ära, unusta see ära. Ma olin kogu aeg lihtsalt ei, see asi peab nii olema, ma ei saa seda jätta. Aga kuidas ma seda muudan, ma ei tea nagu. Ma olengi kogu aeg tahtnud hullult teha siukseid asju, et mingi maailma parandada, ehk siis siuksed teemad on minu jaoks «davai, teeme».

Kas sa saad mingi näite tuua kooliajast kasvõi, mille kohta sulle öeldi, et sa ei saa seda teha?

Issand, no kasvõi selle kohta, et mingi koerteliha tehakse kuskil, onju. Minu jaoks koer, minu jaoks loom on nagu elu reaalselt. Mul on siuke tunne, et ma hakkan praegu nutma. Kuidas keegi saab tulla tappa koera nagu ja lihtsalt temast nagu mingi, ma ei tea, mingi õhtusöögi teha?

Ma väga hästi mäletan, et ma olingi lihtsalt, et ma tapan ise need inimesed ära nagu. Lihtne näide, et ma ei saa sellest aru, ma tahangi maailma parandada, aga ma ju tean, et ma ei saa selle vastu nagunii. Karusnahk, kõik siuksed teemad.

Nii et see on sulle ka influencer'ina tähtis, et kajastaksid neid teemasid? Et pole ainult ilusad pildid?

Jaa, see on lihtsalt nagu lifestyle. Ma mõtlesin selle peale ka, et kui see saade läbi saab, saab rohkem oma raja peale minna ja postitada seda, mida ise tahan. Siis ma kindlasti tahaks teha ka mingeid lahedaid kampaaniaid, mis kutsuvad üles kedagi midagi tegema.

«Ma võin olla käitumiselt hästi vaba, aga kuskilt läheb piir ja kõike ei ole vaja öelda. Seda on vanemad alati mulle rääkinud.»

Influencer'ite ja instamodellidega käib kaasas ka paljas ihu. Mis sa arvad sellest arusaamast, et laikide püüdmiseks on vaja piltidel paljast keha näidata?

Seda on nii palju räägitud, aga see ei ole minu arust nii. Kui ma enda pilte vaatan, mul ei ole kõige rohkem laike piltidel, kus on paljas ihu. Aga palja ihuga on jällegi kaks vormi.

Ma ei näe selles probleemi, kui ma olen bikiinides... ma lähengi näiteks järgmisel nädalal reisile ja ma arvan, et mu telefon on siis bikiinipilte täis, sest mulle meeldib seda teha ja ma tahangi sellele rohkem keskenduma hakata. Kui sa vaatad mu pilte, mis on enne saadet postitatud, siis põhimõtteliselt kõik ongi bikiinipildid.

See ei ole sellepärast, et ma tahan ennast näidata või mul on vaja tähelepanu, vaid pigem, et kui ma olen reisil, siis mu põhipildid ongi bikiinides. Sest minu reisimine ongi rand ja siuksed kohad. Kindlasti on ka teisi reisipilte, aga pigem just jah.

Kas sa ei arva, et see võib alaealistele jälgijatele halba eeskuju anda?

Kui ma teen seda peegli ees ja ma olen niimoodi, et mul on rinnad paljad ja mul on ainult stringid jalas, siis jaa, aga kui ma olen rannas ja ma lihtsalt seisan ja mul on bikiinid seljas samamoodi, nagu sa näed igapäevaselt, siis ei. Need on kaks täiesti erinevat nagu siukest.

Üks tüdruk on jällegi instas, ma vaatan ta pilte ja ma olen lihtsalt vau, kui lahe. Ma ei vaata seda pilti selle mõttega, et issand, tagumik, või mingi alasti rind või midagi, siukest asja ei ole. Sa vaatad seda pilti ja see on nii stiilne pilt. See on nagu nii ilus pilt lihtsalt, et siin ei saa kuidagi valesti võtta. Kui Calvin Klein tahab sinuga koostööd teha ja panedki pesu selga, siis nagu why not.

Mille poolest sina teistest influencer'itest eristud? Mis su firmamärk on?

Ma olen lihtsalt nagu räme kreisi minu arust. Inimesed on öelnud, et mind eristab see, et ma olengi mina ise. Seda saab igaüks öelda, aga just iseloomult: ma olengi selline, et ma reaalselt säran kogu aeg, ja kui mulle ei meeldi, siis ma ütlengi, et mulle ei meeldi.

Mõni ütleb, et ma olen nagu Seidi ja Brigitte Susanne – kui mulle ei meeldi, siis ma ütlengi, et mida sitta. Ei, ma ei tee seda, sest mulle ei meeldi ja see on mõttetu pask nagu ja ma võingi otse nii öelda. Et võib-olla see eristab mind põhilisest hallist massist. Kuigi, jah, sellega tuleb mulle väga palju probleeme kaasa, aga selline ma olen ja ennast muuta ma ei saa.

Aleksandriat on alati kutsutud maailmaparandajaks. Tulevikus tahab ta teha kampaaniaid, mis kutsuvad üles kedagi midagi tegema. FOTO: Erakogu

Mis idee sul nende reisidega on? Samasugune maailmaränduri teema nagu Liza Lind, Katri Kats, Juhani Särglep...?

Eelmine nädal ma ostsin kolm reisi endale, ma lähen Londonisse, Egiptusesse ja Türki ja siis tahan veel Maldiividele minna ja nii edasi. Kindlasti ma ei hakka neist vlog'e (videoblogi – R.R) tegema, ma ei ole vlogger, see ei jää kindlalt minu teemaks. Blogimine ammugi mitte, ma ei kirjuta.

Põhimõtteliselt ongi kaks varianti, kindlasti tavalisi pilte tuleb mul ka, aga millele ma keskenduda tahan, on bikiini- ja rannateema, jõusaal ja, ma ei tea, niisama pildid ka, need ongi põhiasjad.

Kust sa raha saad reiside jaoks?

Seda ma ei tohi öelda.

Nagu Anita Sibul, suhkruissid jah?

(Naerab kõvasti.) Ei-ei, tegelikult ma olen ise praegu raha kogunud, need reisid, mis praegu on. Nüüd ma ei ole paar kuud tööd teinud, muidu ma tegin alati tööd, kõik raha on ikkagi tulnud tööd tehes. Ma oskan väga hästi raha hoida. Ma võin reisile minna nii, et mul on neli sotti piletid ja mul läheb kõik kokku seal veel sott euri, selles mõttes ma oskan.

Ütlesid, et otsid alati võimalusi Eesti telemaastikul kaasa teha. Äkki näiteks «Rannamaja» oleks olnud ka hea platvorm, kus saad näidata, et oskad igas olukorras näidelda?

Tead, ma vaatasin seda «Rannamaja»... tegelt ma tahaks lihtsalt Seidile kirjutada ja öelda, et kuule, saame kokku, sest tegelt ta on samasugune selle koha pealt... ma võin tegelt üht asja öelda, et ma võin olla käitumiselt hästi vaba, aga kuskilt läheb piir ja kõike ei ole vaja öelda. Seda on täpselt samamoodi vanemad alati mulle rääkinud. Vahet pole, mida sa arvad, kuidas sa asjast arvad, jäta see arvamus endale, sest kõike ei ole vaja rääkida ja see viib sind elus edasi.