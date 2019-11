Grete Paia joobes jõmmi poolt lömmi sõidetud auto pandi oskjonile

Elu24 kirjutas septembri lõpus, et Paia auto sattus Tabasalu terviserajal jõmmide ohvriks.

Paia kinnitas toona, et juhtunut nägi pealt pereisa, kes oli õnnetuse hetkel umbes seitsme meetri kaugusel. Mehe väitel olid kaks meest, kes näisid olevat purjus, vahetult pärast õnnetust autost välja tulnud, tükk aega veel auto juures suitsu teinud ja passinud.

Politsei sai liiklusõnnetuse teate kell 16.29. PPA pressiesindaja Annika Maksimov kinnitas septembris, et juht oli avarii toimumise hetkel alkoholijoobes ja mõlemad autos viibinud isikud saadi kätte.

Paia sõitis Audiga, mis sai Tabasalu parklas kannatada, alates selle aasta märtsist. Paar nädalat tagasi vihjas aga Paia sotsiaalmeedias, et sõidab oktoobri algusest ringi asendus autoga. Laulja valis enda uueks sõiduvahendiks Volkswageni .

«Pean vist hakkama oma sõnu sööma, sest kunagi ütlesin, et Audist ei loobu, aga Volkswagen on väga mõnus,» rääkis Paia Elu24-le ja lisas, et hetkel tal sõiduvahendit ei ole.