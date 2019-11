Jolie ja Pitt taas tülis: mees ei lase lastel koos Joliega välismaale kolida

Harper´s Bazaari viimaseks kaanestaariks on näitleja Angelina Jolie (44), kes pakub lummavat vaatepilti aktifotol, kus staari keha katab vaid õhukene loor. Vaata fotot SIIN.

Intervjuus rääkis Jolie, et talle meeldiks elada välismaal ja ta teeb seda kohe, kui lapsed on 18-aastaseks saanud. Ta lisas, et praegu peab ta asuma seal, kus nende isa otsustab elada.

Joliel on Pittiga kolm bioloogilist last: Shiloh (13) ning kaksikud Knox ja Vivienne (11) ja adopteeritud kolm last: Maddox (18), Pax (15) ja Zahara (14).

Brad Pitt ja Angelina Jolie. FOTO: © Michael Hanschke/Reuters/Scanpix

Intervjuus rääkis Jolie, kuidas ta ei olnud koolis populaarne nii oma punkstiili kui välimuse poolest ja ka sellest, kuidas tema keha on viimase kümnendi jooksul muutunud.

Jolie ütles: «Minu keha on viimase kümnendi, eriti viimase nelja aasta jooksul palju läbi elanud ja sellest on nii nähtavaid kui ka nähtamatuid arme.»

Angelina Jolie. FOTO: NEIL HALL/EPA/SCANPIX

Jolie rääkis, et lapsed on aidanud tal leida enda tõelist mina.

Kuigi Jolie ja Pitti lahutus ei ole veel läbi, on nad ametlikult vallalised. Jolie kasutab nüüd oma endist nime, abielus olles kandis ta ka abikaasa nime - Jolie Pitt.

Paari abielulahutuse teemal on jutuks olnud ka Jolie poolt esitatud tõendid, milles öeldakse, et Pitt ei maksa piisavalt lastetoetust. Selle väite on Pitti juriidiline meeskond aga vaidlustanud. Paaril on kuus last ja nad abiellusid 2014. aastal.