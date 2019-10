Meghan Markle avaldas karmi tõe meedia tähelepanu keskpunktis olemise kohta

Klipp pärineb täna õhtul Briti televisioonis eetrisse minevast dokumentaalist «Harry ja Meghan: Aafrika teekond», kus Meghan Markle (38) ja prints Harry (35) puistavad esmakordselt südant meedia tähelepanu keskpunktis olemise raskustest.

Küsimusele, millist mõju avaldas intensiivne avalik tähelepanu tema füüsilisele ja vaimsele tervisele ning kuidas Harry teda pärast ema printsess Dianaga juhtunut «kaitseb», vastab Meghan: «Vaata, iga naine, eriti kui ta on rase on tõesti väga haavatav ja meedia tähelepanu muutis raseduse mulle tõeliseks väljakutseks ning kui oled just sünnitanud - teate...»

«Ühele naisele on seda liiga palju ja kui sellele veel juurde lisada, et proovisin olla lihtsalt ema ja olin alles äsja abiellunud, siis see on hästi... »

Meghan jätkab videos: «Tänan teid ka selle eest, et küsisite, sest paljud pole küsinud, kas mul on kõik korras. Kuid see on väga reaalne asi, mida elasin kulisside taga läbi.»

Uudisteankur Tom Bradby, kes intervjuud läbi viis, küsis hertsoginnalt selle peale: «Ja vastus sellele küsimusele on, kas oleks õiglane öelda, et te ei ole täiesti OK kuna meedia tähelepanu on olnud teile tõeline võitlus?»

Meghan oli silmanähtavalt ärritunud, vastab siis: «Jah.»

Pärast klipi avalikuks minemist on hertsoginna Meghan Markle Twitteris saanud kümnete tuhandete inimeste toetuse osaliseks.

Hashtag #WeLoveYouMeghan sai sotsiaalmeedia platvormil kõige populaarsemaks teemaks ja hinnanguliselt üle 70 000 fänni on avaldanud toetust ja säutsunud positiivseid julgustussõnu Meghanile.