Lavastaja Jaanus Rohuma lahutusest ja elu õppetundidest: eestlased on halvasti ütlemise maailmameistrid

Eile «Ringvaatele» antud intervjuus rääkis Jaanus Rohumaa peagi publiku ette jõudvast etendusest. Rohumaa läheb üle pika aja jälle lavale ning tema jaoks on kõige olulisem sõnum, mida laval olles esitada.

Saatejuht Marko Reikopi esitatud keskeakriisi puudutava küsimuse peale vastas Rohumaa, et ta koges seda pigem 40ndates eluaastates.

«Tajud, et ei ole enam noor, aga ei ole ka vana. Tajud, et ei kuulu kusagile» ütles Rohumaa

«Elu õppetunnid on need, millest suudad õppida, ainult sellisel juhul saab neid nimetada õppetunniks, muidu on tegemist lihtsalt rumalusega» ütles Rohumaa

Rohumaa rääkis oma elule tagasi vaadates, et on asju, mis on jätnud talle sügava jälje, näiteks lavakunstikool.

«Ma kohutavalt kartsin seda ja seepärast hakkasin lavastajaks. Mul on laval ebamugav olla» rääkis Rohumaa

Kui Rohumaalt küsiti, et mida ta teisiti teeks vastas mees: «Oleksin pidanud ütlema inimestele palju rohkem head. Oleksin pidanud neid kiitma. Eestlased on halvasti ütlemise maailmameistrid, me suudame halvasti ütlemisega teisi isegi halvata» ütles Rohumaa

Millegipärast arvatakse, et teiste tunnustamine on nõrkuse märk, lisas Rohumaa

Intervjuus tuli jutuks ka Rohumaa lahutus.

«Ärge tehke seda! Kui enam kuidagi ei saa, siis katsuge seda teha nii, et võimalikult vähesed saaksid haiget, aga see on paratamatu»

Rohumaa rääkis, et saab läbi oma endise abikaasaga ja lastega, peale lahutust ei julgenud ta aga tänaval käia, sest mõtles, et inimesed sülitavad ta peale.