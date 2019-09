Video: USA rannavalve tabas narkoallveelaeva, millel oli 165 miljoni dollari eest kokaiini

Rannavalve teatas 24. septembril, et septembri alguses Vaikse ookeani idaosas tabatud 12-meetrine väike allveelaev on ehitatud nafta- või gaasipuurimisplatvormi osadest ja sellel on veealused pontoonid, edastab cnn.com.

USA rannavalvureid abistas narkolaeva tabamisel Colombia merevägi, jagades selle laeva liikumise kohta infot. Neli narkokaupmeest tabati, nad võeti vahi alla ja nende käsitööna valminud allveelaev konfiskeeriti.

Rannavalve esindajad võtsid allveelaevalt ära ligi 500 kilogrammi narkootikumi, kuid jättis ülejäänud sinna, et California ühes sadamas olev allveelaev stabiilne oleks.

Rannavalvekutri kapteni Matthew Waldroni sõnul saab narkolaeva tabamist pidada töövõiduks ja nad on selle üle väga uhked.

«Valianti meeskond tegi väga head tööd. Meil kulus üks ööpäev, et see laev kätte saada. See oli iga meie laeva mehe karjääri üks tipphetki,» sõnas kapten.

USA rannavalve jälgib pidevalt USA Vaikse ookeani rannikuvetes toimuvat, sest sealt kulgeb Lõuna-Ameerikast tulevate narkolaevade tee.

USA rannavalve kasutab terminit «kutter» iga laeva kohta, mis on vähemalt 20 meetrit pikk, millel on alaline meeskond ja mis on kohandatud pikkadeks mereretkedeks.

USA rannavalve kutter. Pilt on illustreeriv FOTO: Paul Farley / AP/Scanpix

Üle 55 meetri pikkused kutrid alluvad otse kas Atlandi või Vaikse ookeani piirkonna rannavalvekeskusele, lühemad piirkondlikele keskustele.

Ajalooliselt on kutrid väiksesed purjelaevad. Kutreid kasutati kalapüügi-, lootsi-, tolli-, kauba- ja postilaevadena.