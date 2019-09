Bakterihoiatus: Harkujärve koolilastel paluti kraanivett mitte juua

Kooli saadetud kirjast selgub, et Harkujärve piirkonna joogivesi ei vasta praegu normidele, sest Terviseameti 11. septembril võetud proovide järgi on vees lubatust rohkem coli-laadseid baktereid.

Harkujärve Põhikooli direktor Külli Riistop kinnitas Elu24-le, et lastel ei soovitata keetmata kraanivett juua, kuigi see pole tervisele otseselt ohtlik. Lisaks vee keetmisele, tellis kool joogiks 125 liitrit pudelivett.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar selgitas, et kui coli-laadsete bakterite sisaldus joogivees peab olema 0 MPN/100 ml, siis Harkujärve piirkonnas on see ligi 10 MPN/100 ml. Täpsemalt tuvastati, et seal on tegemist bakteriga Lelliottia amnigena, mis on olemuselt keskkonnabakter.