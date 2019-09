Näitleja Märt Koik juutuuber Rauno kaitseväe kogemusest: hambaid pestakse tihtipeale läbi p***e

Raiesmaa rääkis oma viimases videos sellest, miks ta sellised postitused (loe juhtunu kohta rohkem SIIT!) sotsiaalmeediasse üldse postitas ja avaldas, millised on tema arvamused ning seisukohad Eesti kaitseväe kohta.

«Meedia võttis kohe teema üles, tegi sellest suure mulli. Muidugi võttis kontekstist palju asju välja, sildistas, maalis asja veidi teistmoodi...» sõnas Raiesmaa.

Ligi 20-minutilises videos rääkis Raiesmaa pikemalt oma kaitseväe kogemusest ja nentis, et: «kui tänapäeval nüüd maailm areneb, miks ei võiks siis ka kaitsevägi areneda. Siuke tunne on vähemalt praegu, et kui tsiviilelu on siis praeguses ajastus, siis kaitsevägi on mingi kümme-kakskümmend aastat maas.»

Täispikka Raiesmaa videot, mille kokkuvõtet saad lugeda SIIT, kommenteeris täna ka näitleja ning juutuuber Märt Koik.

«Sellel videol puudub nagu otsene fookus, ma lihtsalt tahan kommenteerida mõningaid asju, mida Rauno ütleb, anda omapoolne input, mida mina asjast arvan ja ongi kõik,» võttis Koik oma eesmärgi video alguses kiirelt kokku.

Näitleja tõi koheselt välja, et on kaitseväes käinud ning on üldises plaanis Raiesmaa poolt. «Aga on mingid asjad, millega ma päriselt ei nõustu,» lisas Koik enne, kui ta Raiesmaa video kommenteerimist alustas.

Esmalt leidis Koik, et Raiesmaa tegi riskantse otsuse naastes pärast linnaluba kaitseväkke tagasi viis minutit enne ettenähtud aega. «Mina olin see, kes oli vähemalt pool tundi varem alati kohal, et selles mõttes ma veits ütleks, et see kivi on sinu kapsaaias,» nentis Koik, kuid tunnistas, et Raiesmaa olukord, kus tal oli linnaloa osas konflitkne info, on näitleja jaoks kaitseväest tuttav.

«Puutusin sellega kaitseväes tihti peale kokku, kus kohas üks ülem ütleb ühte asja, teine ütleb teist asja, ja tegelikult sinu kui reamehe jaoks on mõlemad vastused õiged ja siis sa pead otsustama, kes nüüd mu peale vihane on, sest ühe käsu ma justkui pean täitma. Ma tean seda. See kaitseväes tihtipeale niimoodi käibki,» kommenteerib Koik.

Näitleja lisab, et on kaitseväe suhtes kriitiline. «Kaitseväes on minu arust, vähemalt minu ajal kaheksa aastat tagasi oli küll niimoodi, et hambaid pestakse tihtipeale läbi p***e. Neid pestakse läbi p***e sellepärast, et niimoodi on õpetatud. Kui keegi tuleb ja ütleb, et tegelt võiks siit kaudu (osutab hammastele - toim.) ka hambaid pesta, siis on kõik nagu, oota aga see tähendab, et me peame süsteemi ümber tegema, mul määrus ütleb nii, ei, p***e kaudu läheb edasi. See on siuke kaitseväele omane minu arust,» toob Koik näitena välja.