Kaitseväge kirunud juutuuber Rauno urgitseb edasi: mina ise kui mõtlev inimene, läheks sõja ajal pigem riiki, kus ei ole sõda

«Meedia võttis kohe teema üles, tegi sellest suure mulli. Muidugi võttis kontekstist palju asju välja, sildistas, maalis asja veidi teistmoodi...» sõnab ta oma uues videos.

Ka räägib Raiesmaa videos sellest, miks ta sellised postitused (loe juhtunu kohta rohkem SIIT!) sotsiaalmeediasse üldse postitas ja avaldab, millised on tema arvamused ja seisukohad Eesti kaitseväe kohta.

«Alguses ma olin selle mõtteviisiga, et kaitsevägi tuleb huvitav kogemus. Ma võtan sellise positsiooni, et see kõik on nii-öelda näitemäng ja see kõik on mingisugune etapp mu elus, mille pean lihtsalt ära tegema,» selgitab Raiesmaa uues videos.

Ta selgitab, et esimesed kaks nädalat oligi kõik väga kenasti, ent pärast seda hakkas olukorra reaalsus kohale jõudma. «Need vennad on surmtõsised kõige sellega, mis seal toimub. Ja see, mis seal toimub, on absurdne.»

«Samuti see olukord, kus sa oledki, et davai, ma teen kõike hästi, siis mina ei saa karistada, kõik on nii-öelda joone peal. Oled lihtsalt korrektsus ise, oled perfektne vend ja siis mingi mongol kuskil seal rivi taga p***i huiab ja terve rühm saab p***e.»

«Tekibki siis see olukord, kus sa saad niikuinii karistada, distsiplineerida, harjutada... Kui sina teed hästi ja teine teeb halvasti, saate ikka kõik karistada,» selgitab ta.

«No kui niikuinii kõik karistada saavad, siis mis mõttega ma üldse üritan, kui ma niikuinii karistada saan. Tõmbab sinul motivatsiooni maha ja siis sa hakkadki vigu tegema, sest sind ei koti enam, sest niikuinii saad karistada.»

«Sa saadki karistada kogu aeg.»

Samuti avaldab nooruk videos, et silmapilgust on raske kedagi austama hakata. «Kuidas ma saan kohe lihtsalt niimoodi lambist austada mingit inimest, keda ma ei tunne, kes on täiesti võõras mu jaoks?» uurib ta videos. «Aga ei, tal on kaks triipu, ma pean teda austama.»

«Ma ei tea, reaalses maailmas on see, et ma austan inimesi nende suhtlusviisi, käitumise, tegude järgi. See on reaalne asi, mille järgi austust saada, mitte lihtsalt niisama, et nüüd on mul kaks triipu vormi peal, sul ei ole, austa mind.»

Samuti räägib ta videos ka sellest, et kaitseväes tuleb käske täita ja midagi muud ei tohigi teha. «On näiteks olukord ja oletame, et sa ei teinud otseselt midagi selle olukorra ajal, siis tullakse ütlema, aga miks sa seda ise ära ei lahenda, miks sa oma pead ei kasuta, miks sa oma sõdurinutikust ei kasuta?»