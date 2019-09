Eestlasest juutuuberi kogemus kaitseväes: tahaks surra

Raiesmaa saabus täna kodust tagasi pataljoni. Sinna jõudes aga läks tal korrapidajaga tegelemise peale nii kaua aega, et jäi selle tõttu. Ja selle eest saab ta seletuskirja. Raiesmaa aga vannub, et ei jäänud hiljaks, vaid jõudis õigel ajal sinna kohale.

Kui üks tema jälgijatest tõi välja, et Raiesmaa on siiamaani kaitseväge positiivselt kujutanud, siis vastas noormees, et tal on lubatud vaid positiivset sisu näidata.