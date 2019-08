Ott Lepland domineerib pikemat aega eestikeelse muusika edetabelis

Raadio Elmar edetabelisaates kõlab palju uut muusikat, vahel ka intervjuusid ja väikeseid üllatusi. TOP 10 sünnib nii-öelda. hübriidina. Igas edetabeli saates on võimalik saata meile sõnumeid oma lemmiklaulu poolt. Lisaks hindavad uusi laule kõik Elmari saatejuhid ja väga suur roll on ka soovisaadetel.

Ott Lepland on tabelisse kuulunud alates nädalast 24, mil sai tugeva viienda koha. Pärast seda on tabelis alanud tema peatamatu tõus ning on viimased neli nädalat Elmari eestikeelse muusika edetabelis esimesel kohal olnud.